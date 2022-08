La educación social

LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ

El 15 de agosto, la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció el aumento de la beca para estudiantes de escuelas públicas de educación básica, así como la dispersión del apoyo para la compra de uniformes y útiles escolares que se incrementó un 25%, para alcanzar hasta 1,080 pesos. Con estos apoyos ayuda a las familias a prepararse para el regreso a las escuelas, además de que mes con mes apoya a la economía familiar a través de la Beca Bienestar para niñas y niños, Mi Beca para empezar, que es única en todo el país. Esto se suma a todos los apoyos que el Gobierno de la Ciudad destina para niñas y niños, como el programa Mejor-Escuela La Escuela es Nuestra, las Becas Leona Vicario, el programa Va segur@ y el internet para todas las escuelas.

Lo que hace diferente a la política educativa de la Ciudad a cualquier otra del mundo, es que es integral y parte de repensar la educación a partir de una integralidad, esto es: nadie puede estudiar con hambre, con miedo o en la inseguridad; por lo que debemos desarrollar modelos que consideren todas las variables que impactan el aprendizaje y repensar la educación con un sentido humano, incluyente y pertinente.

La educación es la única política social que puede salvar al país. Nada se logra sin educación, es nuestra arquitectura social, cualquier programa que no esté vinculado al crecimiento del ser humano no tendrá impacto en el futuro. Por ello, la educación tiene que ser repensada también como el eje articulador de la política social y de la vida pública. A algunos les parecerá exagerado, pero al final todo confluye e influye en la escuela: la salud, las elecciones, la familia, la seguridad y la prevención. Reconozcamos este importante papel de la escuela y aspiremos a que los recursos justos y necesarios le sean asignados.

En este marco se da la llegada de la nueva Secretaría de Educación en proceso de transición. La maestra Leticia Ramírez fortalece la estrategia de una educación con visión social; ella en particular, es conocedora de la educación en la Ciudad. Para el Presidente su marca ha sido la cercanía con la gente, que escucha y responde; y nadie ha estado más cerca de las demandas del pueblo que la próxima secretaria.

@LuisH_Fernandez