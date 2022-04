La LIE es cosa juzgada, advierte Zaldívar; acusa embestida de antiderechos contra la Corte

POR PATRICIA RAMÍREZ

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que la validez de la Ley de la Industria Eléctrica es cosa juzgada y cerrada y consideró que quienes lo acusan de manipular los votos de los ministros mienten con intenciones de denigrar al poder Judicial.

En conferencia de prensa, sentenció que es falso que el acta de la sesión del 7 de abril, donde se votó esta ley, se haya votado en segundos y dio a conocer que en dos sesiones privadas se discutió el asunto e incluso se anexó la versión estenográfica de la discusión para que no quedara duda y dejó en claro que ningún ministro hizo ninguna alusión a que su voto no haya sido contado de manera correcta.

Asimismo, acotó que además de intereses políticos y electorales hay grupos antiderechos que buscan minar la autoridad de la Corte para impulsar una regresión contra derechos ganados por las minorías, como el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, los derechos de los grupos de la diversidad sexual, discapacitados y otros sectores.

En tono molesto, Zaldívar Lelo de Larrea insistió en que hay una embestida por la decisión en el caso de esta Ley de la Industria Eléctrica y lamentó que académicos y tuiteros hayan emprendido una campaña de mentiras, tergiversando lo que sucedió en la sesión en que se votó esta ley.

Y ante la posibilidad de que el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá presente un voto aclaratorio sobre este tema, ante la polémica desatada por la manera en que se contaron los votos, enfatizó que es decisión de los ministros emitir los votos que considere convenientes pero acotó que él no es “niñera” para determinar cómo deben votar o revisar si lo hicieron correctamente.

De manera paralela insistió en que es una falta de respeto a los demás ministros decir que se manipularon sus votos. “Los ministros estaban en la baba, no tienen inteligencia o que”, señaló el ministro presidente.

Ante los reiterados ataques de que ha sido víctima en los últimos días, aseguró que “los bots no construyen democracia” y lamentó que haya quienes se presentan como académicos y juristas y no tengan la decencia ética de describir como se dieron las cosas, en lugar solo de denostar porque no se hizo la interpretación que ellos querían.

Asimismo, subrayó que su trayectoria lo avala y advirtió que muchos de los que lo atacan “no resistirían la primera auditoría”. El presidente de la Corte insistió en que a él no le preocupa lo que le digan pero sí tiene la obligación de cuidar el prestigio de la Corte y reiteró que lo que sí es peligroso es tratar de minar al organismo garante de los derechos humanos y del respeto a la Constitución.

VISITARÁ SANTA MARTHA

Zaldívar Lelo de Larrea también confirmó que el próximo 11 de mayo acudirá a visitar a las reclusas del penal de Santa Martha Acatitla y aclaró que no tendrá una reunión privada con Rosario Robles ni con ninguna otra presa, porque no se trata de politizar el recorrido.

Asimismo, explicó que tras la visita se reunirá con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para abordar sus impresiones en las que se encuentran las mujeres presas y lo que se puede hacer para mejorar sus condiciones.

Añadió que también se busca un convenio con el Instituto Federal de Defensoría Pública, a fin de que abogados públicos analicen los casos de algunas presas y apoyarlas en sus procesos jurídicos.