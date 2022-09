La solicitud del Canelo Angulo a la afición de Chivas

REDACCIÓN OVACIONES

Foto: Mexsport

Jesús Angulo, quien regresó el sábado a las canchas después de cuatro meses, le pidió a los aficionados del Rebaño a que confíen en el plantel, pues le ve pasta para pelear por el título.

“Primero recuperarme el cien por ciento, ganarme un lugar en el equipo, aunque sea entrando un poquito más de tiempo de cambio; ganándome la titularidad, volver de lleno al equipo, estar al cien por ciento y ¿por qué no? Aspirar a un campeonato, estar peleando el título y apoyar al equipo, aportar mi granito de arena. Sé que se vienen cosas muy buenas y pedirles que sigan confiando en nosotros”, aseguró el rojiblanco en Twitter Spaces.

Sobre su recuperación, el Canelo reconoció que fue un proceso largo y doloroso.

“Entrenamientos muy fuertes, entrenamientos dobles, terapias, venir todos los días, sin excepciones. Venir en la mañana a entrenar y en la tarde terapias muy dolorosas, masajes también muy dolorosos.

Lo importante es que ya estamos de vuelta, me costó un poquito el volver al campo, agarrar ritmo, pero es un proceso por el que se tiene que pasar para estar al cien por ciento.

“Ahorita ya me siento mucho mejor, conforme van pasando las semanas me he sentido más a ritmo. Si entro al juego, no desentono porque ya me siento mucho mejor. Veo al equipo muy metido, veo a todos jugando muy bien. Los que juegan y los que están en la banca los veo de la mejor manera. Eso va a ser importante para el cierre del torneo”, concluyó.

El Rebaño enfrentará este martes a Tigres en partido pendiente de la jornada 9 del Apertura 2022. Posteriormente, el sábado 17 de septiembre, visitará al América por la jornada 15.