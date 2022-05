Lamenta Biden el “trágico hito” del millón de muertos por C-19

WASHINGTON, EU (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, lamentó este jueves el “trágico hito” alcanzado por el país al llegar al millón de fallecidos por la pandemia de

Covid-19.

Así lo indicó el mandatario en un comunicado, en el que da ya por hecho que Estados Unidos ha alcanzado esa cifra, aunque instituciones que hacen esta cuenta aún no la han confirmado, como es el caso la Universidad Johns Hopkins, que en sus datos de este jueves habla de 998.997 fallecidos hasta el momento.

“Hoy marcamos un tráfico hito: un millón de vidas perdidas por covid-19 (…) Cada una de ellas una pérdida irreparable”, aseguró Biden.

El mandatario reconoció que EU. ha cambiado “para siempre” por el impacto de la pandemia.

“Debemos mantenernos vigilantes contra esta pandemia y hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como sea posible, mediante más test, más vacunas y tratamientos como sea posible”, agregó.

Estados Unidos es el país del mundo con más fallecidos por la pandemia de Covid-19.

Aunque fue uno de los primeros en comenzar a administrar las vacunas, la tasa de inmunización se ha estancado en poco más del 65% de su población, lo que ha provocado la preocupación entre las autoridades.

Precisamente este jueves, Estados Unidos es uno de los convocantes de la segunda cumbre mundial sobre la covid-19.

En este encuentro, que como el primero será de carácter virtual, participan numerosos países además organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio.

Los dos grandes objetivos de esta segunda cumbre son coordinar los esfuerzos para combatir la covid-19 y diseñar mecanismos para prevenir futuras pandemias.

Rusia no ha sido invitada, mientras que China ha declinado su participación.

Compartirá tecnología

Estados Unidos compartirá tecnologías utilizadas para fabricar vacunas contra el COVID-19 a través de la Organización Mundial de la Salud y está trabajando para expandir las pruebas rápidas y los tratamientos antivirales para poblaciones de difícil acceso, dijo Biden.

Estados Unidos contribuirá con 200 millones de dólares más a un fondo de salud global para la preparación para futuras pandemias en el Banco Mundial, dijo, lo que eleva su contribución total a 450 millones de dólares.

“Estamos poniendo a disposición tecnologías de salud que son propiedad del Gobierno de los Estados Unidos, incluida la proteína de punta estabilizada que se usa en muchas vacunas COVID-19”, dijo Biden