Lanzan amenazas a jugadores del Azul

Aficionados los enfrentan

Hay insultos y huevazos; piden que se jubilen Baca y Domínguez o ‘los jubilan’; dicen que no habrá perdón

La humillación que sufrió Cruz Azul al caer 7-0 con América mantiene a los aficionados con los ánimos encendidos y un grupo de unas 30 personas, que se identificó como de la Sangre Azul, fue ayer a las instalaciones de La Noria, donde encaró e incluso amenazó a jugadores de la Máquina Celeste.

Luego de que el sábado vandalizarán las instalaciones del club y pintaran consignas en contra de los jugadores tras el revés con América, ayer de nueva cuenta un grupo de personas acudió a La Noria con con pancartas para reclamar y para amenazar a aficionados.

En carteles se leía: “Con la hinchada no se juega”, “Mancharon la historia y no hay perdón”, “Queremos jugar con la Sub 20”, “Cata y Baca, se jubilan o los jubilamos”, “Huevos les faltan, huevos les traemos”.

LOS ENCARAN

El grupo de unos 20 o 30 personas, que se identificaban como miembros de La Sangre Azul, aguadaron hasta la salida de los jugadores para encararlos y decirles en la cara el descontento que sienten, con palabras altisonantes y de mala forma.

HASTA HUEVAZOS

Hubo elementos como Juan Escobar, Jesús Corona y Uriel Antuna, que hicieron de tripas corazón y dieron la cara, detuvieron sus autos para escuchar las inconformidades y prometer que tratarán de revertir las cosas y sacar al equipo adelante, aguantaron pacientes incluso los insultos de algunos que al estar con el respaldo de ‘la bola’, lanzaron improperios; vayan, cuando salió el auto de Uriel Antuna, los furiosos aficionados le reclamaron que le faltaban huevos y hasta un huevazo le dieron a su auto último modelo.

Y Luis Abram, recibió amenazas. “Se lo dijimos a todos, venimos esta primera vez de buena gente, pero no va a haber una segunda, o le echan huevos o vamos a hacer que le echen huevos” y “te falta dignidad y esa no se compra con lo que ganas”.

Lamentable lo que pasa en Cruz Azul y lamentable el proceder de estos aficionados, porque es cierto que pagan un boleto y pueden exigir, pero en el estadio; de ahí a que encaren y ofendan a los jugadores, ya es otra cosa y resulta inaceptable.