Las descalificaciones no abonan a la democracia, advierte el ministro Arturo Zaldívar

PATRICIA RAMÍREZ

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reiteró que ese Tribunal de ninguna manera está retrasando la resolución de asuntos que están en el interés público y dijo que eso se puede constatar con los temas que han sido discutidos en este primer periodo ordinario de sesiones de este tribunal constitucional.

Al clausurar los trabajos del primer ordinario de sesiones de la Corte, advirtió que las descalificaciones no abonan a la democracia ni a avanzar hacia un tribunal constitucional más consolidado y convocó a debatir sobre argumentos y razones.

“La crítica sobre nuestro trabajo es muy sana siempre y cuando se refiera a las razones de las sentencias, de los votos y las que expresamos en estas sesiones públicas. No es serio descalificar a las ministras y ministros porque no se coincide con el sentido de los votos”, sentenció durante su discurso.

En la breve sesión, subrayó que durante este periodo han sido resueltos temas fundamentales, que han sido objeto de amplio debate y puntos de vista distintos.