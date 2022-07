Las Universidades públicas requieren trabajar más

Por Fernando Fuentes

“La cobertura educativa tiene que estar asociada con la calidad, con la integración social, desarrollo regional, con más cosas, en México estamos hablando que tenemos un poco más del 40 por ciento ¿pero qué pasa con esta cobertura? los jóvenes quieren una carrera pero piden que sea con calidad como el IPN, UNAM, UAM, TNM y otras más que son de carácter público, ¿qué están haciendo estas universidades con la pospandemia? Estas universidades tienen que trabajar más, están recibiendo mucha demanda de los estudiantes, se tienen que poner a trabajar, es una gran responsabilidad que todos los jóvenes tengan esas oportunidades, afirmó el Ing. Manuel Quintero Quintero, ex director general (Fundador) del Tecnológico Nacional de México.

“Es un problema muy recurrente que cada año jóvenes quieran continuar sus estudios superiores en instituciones de prestigio como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico Nacional de México (TNM), principalmente, que son de carácter publico todas ellas, es un problema que no se le ha dado la atención debida, las universidades deberían estar trabajando en darles oportunidad a todos estos estudiantes que tienen aspiraciones a estudiar una carrera, aunque hay otras opciones buenas, como la Universidad a Distancia de la SEP, pero también hay más opciones, sin embargo dichas universidades deberían estar trabajando permanentemente en atender las aspiraciones de miles de jóvenes” expresó Manuel Quintero, Rector (Fundador) de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la SEP.

“Cuando fui director general del TNM, en 2014 recibí una matrícula de 450 mil estudiantes y en 5 años logramos crecer la matricula en más de 600 mil estudiantes, esto quiere decir que en menos de 5 años pudimos incrementar alrededor de 150 mil estudiantes, si se puede, hay que hacer diagnósticos muy acertados, y ver lo que puede aportar cada universidad”, aseguró Manuel Quintero, ex director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).

“También hace falta que otras instituciones trabajen para tener mejor calidad educativa, hablamos muy recurrente del tema de la cobertura, precisamente darle oportunidad a todos los que deseen estudiar una carrera profesional, ya sea una licenciatura, ingeniería o posgrado, y esta cobertura debe ser con calidad, y eso es lo que nos está faltando, pudiéramos pensar que si hay cobertura para estudiar la educación superior el problema esta en que no todas ofrecen calidad educativa, y eso es lo que están buscando los jóvenes”, concluyó Manuel Quintero, ex director general de Televisión Educativa de la SEP.

En tanto estudiantes excluidos de la educación superior, el día de ayer realizaron una asamblea en el Casco de Santo Tomás del IPN, con la finalidad de encontrar alternativas para luchar por un espacio y el derecho a la educación superior.

FRONTERAS. La poblana Sofía Isabella Escobar Díaz, estudiante de 5to. Año de Primaria del Colegio Gran Bretaña de Querétaro, obtuvo el primer lugar del Proyecto la Ballena Gris, La Naturaleza en tu Casa, quien recibió un robot inteligente de parte de la Fundación Telcel.

