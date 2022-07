Lidera Delfina a aspirantes de Morena al Edomex

PATRICIA RAMÍREZ

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo dió a conocer a los cuatro finalistas que pasarán a la segunda encuesta para la elección al coordinador de los comités de defensa de la 4T y luego se convertirá en candidato a la gubernatura de esa entidad, que tiene el padrón electoral más grande del país.

“Quienes irán a esta encuesta final son Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis, los cuatro finalistas que la Comisión de Elecciones valoró”, dijo en conferencia de prensa tras precisar que los resultados se darán a conocer el 10 de agosto a más tardar.

Informó que la Comisión Nacional de Elecciones sostuvo una reunión de trabajo en la que se revisaron los resultados de la encuesta de reconocimiento que midió a todas y todos los aspirantes a coordinar los trabajos de organización del partido en el Estado de México y en la que, además, se realizó una valoración de los perfiles, evaluando atributos como honestidad, la cercanía con la gente, la credibilidad, entre otros.

Asimismo, el líder morenista ratificó su compromiso con garantizar piso parejo, igualdad de condiciones y un diálogo permanente con todas y todos quienes desean encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación en la próxima contienda presidencial de 2024.

“El partido no va a permitir dados cargados, tenemos que garantizar siempre condiciones de equidad y transparencia, así como piso parejo para todos los que tengan aspiraciones. Desde Morena nos comprometemos, como partido, a no hacer distinciones. Por ello, invito a nuestros liderazgos a que nos reunamos y prevalezca la responsabilidad y el diálogo. Que haya un compromiso de institucionalidad y unidad”, sostuvo Delgado.

Por último, señaló que no hay que confundir el trabajo que realizan algunos referentes de Morena cómo funcionarios públicos con sus actividades políticas; pues “son funcionarios de territorio no de escritorio”, no obstante, dijo, son respetuosos de la ley.