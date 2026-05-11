La liguilla entra en su etapa más vibrante. La Liga MX 2026 ha hecho oficiales las fechas, sedes y horarios para los enfrentamientos de Semifinales, donde cuatro de las escuadras más importantes del país buscarán su boleto a la Gran Final.
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Cruz Azul, Guadalajara, Pachuca y Pumas UNAM ya conocen el camino que deberán recorrer esta semana para alcanzar la gloria.
Partidos de Ida: El primer golpe
La actividad comenzará este miércoles en la Sultana del Norte. Cruz Azul recibirá a las Chivas en una sede alterna, el Estadio Banorte, buscando aprovechar la localía antes de viajar a Jalisco. Por otro lado, los Tuzos del Pachuca abrirán las puertas del “Huracán” para enfrentar a unos aguerridos Pumas.
|Fecha
|Partido
|Sede
|Horario
|Miércoles 13 de mayo
|Cruz Azul vs. Guadalajara
|Estadio Banorte
|20:00 HRS.
|Jueves 14 de mayo
|Pachuca vs. Pumas UNAM
|Estadio Hidalgo
|19:00 HRS.
Partidos de Vuelta: La hora de la verdad
El desenlace de estas llaves promete emociones fuertes el fin de semana. El Estadio Jalisco vibrará con el cierre de la serie entre el Rebaño Sagrado y la Máquina, mientras que el domingo por la tarde conoceremos al segundo finalista en el majestuoso Estadio Olímpico Universitario.
|Fecha
|Partido
|Sede
|Horario
|Sábado 16 de mayo
|Guadalajara vs. Cruz Azul
|Estadio Jalisco
|19:07 HRS.
|Domingo 17 de mayo
|Pumas UNAM vs. Pachuca
|Estadio Olímpico Universitario
|19:00 HRS.
Dato Clave: Guadalajara cerrará en casa el sábado con un horario poco habitual (19:07 hrs), buscando hacer valer el peso de su afición para regresar a una final.
¿Quiénes son tus favoritos para llegar a la final? ¡Prepárate para una semana de puro futbol!