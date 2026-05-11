Cruz Azul, Guadalajara, Pachuca y Pumas UNAM ya conocen el camino que deberán recorrer esta semana para alcanzar la gloria

La liguilla entra en su etapa más vibrante. La Liga MX 2026 ha hecho oficiales las fechas, sedes y horarios para los enfrentamientos de Semifinales , donde cuatro de las escuadras más importantes del país buscarán su boleto a la Gran Final.

LEE ADEMÁS: ¡Es oficial! La Selección Mexicana presenta su elegante tercer uniforme para el Mundial 2026

Cruz Azul , Guadalajara , Pachuca y Pumas UNAM ya conocen el camino que deberán recorrer esta semana para alcanzar la gloria.

Partidos de Ida: El primer golpe

La actividad comenzará este miércoles en la Sultana del Norte. Cruz Azul recibirá a las Chivas en una sede alterna, el Estadio Banorte, buscando aprovechar la localía antes de viajar a Jalisco. Por otro lado, los Tuzos del Pachuca abrirán las puertas del “Huracán” para enfrentar a unos aguerridos Pumas.

Fecha Partido Sede Horario Miércoles 13 de mayo Cruz Azul vs. Guadalajara Estadio Banorte 20:00 HRS. Jueves 14 de mayo Pachuca vs. Pumas UNAM Estadio Hidalgo 19:00 HRS.

Partidos de Vuelta: La hora de la verdad

El desenlace de estas llaves promete emociones fuertes el fin de semana. El Estadio Jalisco vibrará con el cierre de la serie entre el Rebaño Sagrado y la Máquina, mientras que el domingo por la tarde conoceremos al segundo finalista en el majestuoso Estadio Olímpico Universitario.

Fecha Partido Sede Horario Sábado 16 de mayo Guadalajara vs. Cruz Azul Estadio Jalisco 19:07 HRS. Domingo 17 de mayo Pumas UNAM vs. Pachuca Estadio Olímpico Universitario 19:00 HRS.

Dato Clave: Guadalajara cerrará en casa el sábado con un horario poco habitual (19:07 hrs), buscando hacer valer el peso de su afición para regresar a una final.

¿Quiénes son tus favoritos para llegar a la final? ¡Prepárate para una semana de puro futbol!