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Liga MX 2026: horarios y fechas de las Semifinales (Ida y Vuelta) confirmadas

Cruz Azul, Guadalajara, Pachuca y Pumas UNAM ya conocen el camino que deberán recorrer esta semana para alcanzar la gloria


Santiago Sandoval
Santiago Sandoval metió a Chivas a semifinales del Clausura 2026 con doblete heroico

La liguilla entra en su etapa más vibrante. La Liga MX 2026 ha hecho oficiales las fechas, sedes y horarios para los enfrentamientos de Semifinales, donde cuatro de las escuadras más importantes del país buscarán su boleto a la Gran Final.

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Cruz Azul, Guadalajara, Pachuca y Pumas UNAM ya conocen el camino que deberán recorrer esta semana para alcanzar la gloria.

Partidos de Ida: El primer golpe

La actividad comenzará este miércoles en la Sultana del Norte. Cruz Azul recibirá a las Chivas en una sede alterna, el Estadio Banorte, buscando aprovechar la localía antes de viajar a Jalisco. Por otro lado, los Tuzos del Pachuca abrirán las puertas del “Huracán” para enfrentar a unos aguerridos Pumas.

FechaPartidoSedeHorario
Miércoles 13 de mayoCruz Azul vs. GuadalajaraEstadio Banorte20:00 HRS.
Jueves 14 de mayoPachuca vs. Pumas UNAMEstadio Hidalgo19:00 HRS.

Partidos de Vuelta: La hora de la verdad

El desenlace de estas llaves promete emociones fuertes el fin de semana. El Estadio Jalisco vibrará con el cierre de la serie entre el Rebaño Sagrado y la Máquina, mientras que el domingo por la tarde conoceremos al segundo finalista en el majestuoso Estadio Olímpico Universitario.

FechaPartidoSedeHorario
Sábado 16 de mayoGuadalajara vs. Cruz AzulEstadio Jalisco19:07 HRS.
Domingo 17 de mayoPumas UNAM vs. PachucaEstadio Olímpico Universitario19:00 HRS.

Dato Clave: Guadalajara cerrará en casa el sábado con un horario poco habitual (19:07 hrs), buscando hacer valer el peso de su afición para regresar a una final.

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