Logra Leclerc la pole para Ferrari en el GP de Italia

EFE

Foto: Reuters

El monegasco Charles Leclerc logró la pole para Ferrari en el Gran Premio de Italia delante de los tifosi, que disfrutaron del primer puesto de su piloto, con el neerlandés Max Verstappen, como segundo mejor tiempo, aunque el líder del Mundial se verá relegado en la parrilla por sanción.

Who wants to see a starting grid? Anyone? 😉

How we're lining up for Sunday's race at Monza 👇#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/7AZ7xDhoRS

— Formula 1 (@F1) September 10, 2022