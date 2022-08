Los Sultanes, refugio para que jóvenes de la Huasteca se alejen de violencia

(EFE)

Los Sultanes de Tamazunchale significan para la región de la Huasteca Potosina no sólo un equipo de fútbol de la tercera división profesional mexicana, sino un refugio que mantiene a jóvenes como Gael Cerón, de 18 años, lejos de la violencia que azota esa zona de México.

“Te relacionas con personas que te ayudan a ser mejor, a no tener vicios y a seguir el camino correcto. Llevamos una disciplina de entrenamiento, dormimos bien, comemos bien, eso te ayuda en tu vida personal”, explicó este domingo a Efe el capitán del cuadro de Tamazunchale, un municipio del céntrico estado de San Luis Potosí.

El centrocampista mexicano dijo que los Sultanes, que cuentan con conjuntos desde las categorías infantiles, les permite a chicos como él soñar con llegar a la primera división mexicana como Karel Campos, quien después de formarse con este cuadro fue fichado por las Águilas del América, el equipo más ganador de México.

“Lo que logró Karel es difícil, conlleva dedicación, sacrificar momentos con tu familia, lo felicitamos por eso. Nosotros lo seguimos siempre en las redes sociales y cuando juega”, añadió Cerón.

Los Sultanes han sufrido para tener estabilidad en su historia que se inició en 2011 cuando se convirtió en la primera franquicia del balompié profesional mexicano en Tamazunchale.

El cuadro potosino ha estado fuera tres de sus 11 años, los dos últimos por la pandemia, que los metió en una crisis económica.

El refugio de los jóvenes de la Huasteca Potosina paró sus actividades hasta la temporada pasada, en la que contó con recursos limitados.

UNA ALIANZA POR LA JUVENTUD

Con un futuro incierto en el fútbol profesional, el tesorero del club, Francisco Feliu, buscó un patrocinador que rescatara a la casa de más de 250 jóvenes, que son hombres y mujeres entre cuatro a 21 años.

Feliu tocó puertas hasta que se le abrió la de la compañía energética Iberdrola México, que firmó una alianza de tres años con el club que permitirá no sólo la subsistencia de los Sultanes, sino también promover el deporte entre niños y sobre todo impulsar la equidad a través del fútbol femenino.

“En los Sultanes les damos oportunidades a los chavos para no caer en malos pasos. Tener un equipo de tercera división es la forma en la que les enseñamos que con disciplina se puede llegar a ser profesionales”, explicó Feliu.

La alianza de los Sultanes con Iberdrola México incluye fomentar la práctica del fútbol entre las mujeres en las escuelas y comunidades de Tamazunchale con clínicas en las que estarán figuras destacadas del balompié.

Además, los eventos del fútbol femenino servirán para nutrir las tres categorías de equipos de mujeres de los Sultanes: pony, infantil y juvenil.

“A las mujeres de Tamazunchale el fútbol nos empodera. En la calle me siento más confiada porque el fútbol te hace más ruda, que no me deje de nadie. Antes era tímida, callada, no me gustaba participar en actividades y gracias al fútbol me he podido explayar más”, comentó Danna Paola Luna, la capitana de las Sultanas juveniles.

Diana Paola Jonguitud, referente del deporte en la región y promotora de fútbol femenino, espera que Iberdrola México se enfoque en equipar de buena manera a las Sultanas.

“En las tres categorías todas traen un diferente uniforme con el logotipo del municipio y no con el nombre del equipo, el apoyo principal debe ser por ahí, equiparlas adecuadamente”, expresó Jonguitud.

Junto al apoyo a las mujeres, los Sultanes e Iberdrola México realizarán torneos infantiles en las colonias de la zona urbana de Tamazunchale y se capacitarán a estudiantes de bachillerato para que sean embajadores del equipo y promuevan la actividad física en las escuelas y las comunidades del municipio.

“Queremos fomentar los valores con el fútbol. A los Sultanes les aportaremos uniformes, gente especialista en el balompié y mejoraremos su infraestructura”, sentenció el gerente de la central de ciclo combinado de Iberdrola México en Tamazunchale, Manuel Argüelles, quien destacó la importancia de promover la equidad de género a través del deporte.