Madres de víctimas de feminicidio protestan en la frontera de México-EEUU

Ciudad Juárez (México), 10 may (EFE).- Madres de víctimas de feminicidio y desapariciones se manifestaron este martes en la mexicana Ciudad Juárez, frontera de México con Estados Unidos, para denunciar que este 10 de mayo, Día de la Madre en el país, no hay nada que festejar.

Con sed de justicia para sus hijas desaparecidas, decenas de mujeres vestidas de rosa, negro o morado acudieron al exterior de un hospital ubicado al norte de la ciudad con carteles en los que se leían consignas como “Ni una más”, “Exigimos justicia” y “Falta una en casa”.

Una de las manifestantes era Norma Laguna, madre de Idaly Juache, desaparecida hace diez años y aún sin localizar.

“Cuando nuestras hijas desparecieron, pensamos que nuestra hija era la última y ya no volverá a pasar. Para nosotras, no hay 10 de mayo, no hay Navidad, porque nuestras hijas no están῞, expresa a Efe.

Con voz quebrada, exigió a las tres órdenes de Gobierno poner atención a la problemática de violencia en México, que llega a este Día de las Madres con un promedio de 10 mujeres asesinadas cada día.

῞Para nosotras, es un día igual como cualquier otro, nos falta una y no quisiéramos ni levantarnos, tenemos que hacer que la gente vea que esto sí sucede y no tenemos a nuestras hijas”, añadió Laguna.

Otra de las manifestantes fue Susana Mote Rodríguez, quien también demandó políticas de prevención para que otras mujeres no se queden sin sus hijas. “Se supone que ellas nos deberían traer flores y nosotras les vamos a llevar flores al cementerio, no queremos que otra madre pase por lo mismo”, declaró a Efe.

Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, acudió para exigir que se resuelvan los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, conocido históricamente como uno de los municipios con más mujeres asesinadas en México.

“Justo (estamos) haciendo la exigencia para que ninguna más viva una situación de este tipo. Que ninguna familia tenga un lugar vacío porque le falta una de sus hijas”, dijo.

El Gobierno mexicano registró 1.004 víctimas de feminicidio en 2021, como se tipifica el asesinato motivado por violencia de género, un 2,66 % más que en 2020.

Al sumar las 2.747 víctimas femeninas de homicidio doloso, un total de 3.751 mexicanas murieron asesinadas el año pasado, lo que representa más de 10 al día.

Además, el país se acerca a un registro histórico de 100.000 personas desaparecidas o no localizadas desde 1964. EFE