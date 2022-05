Mal pie izquierdo

Cae Nadal en Roma disminuido físicamente

‘No estoy lesionado, vivo con una lesión’, dice el español

ROMA, Italia.- El tenista español Rafael Nadal, quien jugó el tercer set disminuido por una dolencia en el pie izquierdo que le provocó una evidente cojera, se estrelló con el canadiense Denis Shapovalov y cayó eliminado del Masters 1.000 de Roma en octavos de final en tres sets (1-6, 7-5 y 6-2)

Nadal se despide de Roma, la ciudad que ha coronado diez veces. Se enfrentó a un gran Shapovalov, como ya hiciera el año pasado, pero esta vez la balanza se decantó hacia el lado del canadiense.

Todavía sin ritmo de competición tras su lesión en las costillas y su habitual problema en el pie, que acusó durante el tercer set, el manacorí no pudo contener a Shapovalov, desatado.

Nadal volvió a ser Nadal durante el primer set. Sacó bien, estuvo sólido al resto y consiguió mover al canadiense para abrir huecos. Ajustó al ángulo, y llegó a las dejadas, era el camino a seguir. Nadal estaba casi de vuelta. Y el resultado del primer envite lo reflejó, 6-1. Dominó y ganó, Shapovalov estaba contra la lona.

MOLESTIAS

Pero apareció el dolor otra vez. Ese que no controla en su pie y que le impide seguir. Consiguió domarlo, con sus más y sus menos, en el segundo set, mucho más igualado que el primero y que tras más de una hora y cuarto se agenció el canadiense por 7-5.

El tercero fue ya inviable para el balear, una sombra de lo que había sido escasos minutos atrás. Se le notaba en la cara, en los movimientos. No estaba bien. En el quinto juego de este set definitivo, con 2-2 en el marcador, Nadal se vino abajo. Y el público, que vio como el que hasta ese momento tenía la corona del torneo, le dedicó una sonora ovación. Pero no reaccionó Nadal, consciente de lo que iba a suceder y, probablemente, con la mente puesta ya en París, en Roland Garros.

Tres ‘breaks’ del canadiense, certero con sus saques, por uno del español otorgaron el billete a cuartos a Shapovalov, que se medirá ahora al noruego Casper Ruud, quinto cabeza de serie del torneo.

Rafa se despidió de Roma de una manera que seguro no quería, pero que también seguro entraba en cabeza. Desde el principio del torneo dijo que no estaba a punto, que necesitaba mejorar. Pero este jueves no fue algo del tenis en sí mismo, este jueves Nadal queda eliminado por Shapovalov y, sobre todo, por su lesión.