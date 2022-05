Marcha LGBT de Ciudad de México prepara una edición en defensa de las mujeres

Ciudad de México, 26 may (EFE).- La marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México celebrará el 25 de junio su 44 edición, bajo el lema “Por las mujeres que están y por las que ya no están” y, por primera vez desde 2019, será totalmente presencial, anunciaron este jueves sus organizadores.

“Exigimos que autoridades, sociedad y nuestra comunidad pongan atención a esto”, expresó Ythan Dewi, una de las organizadoras, durante la conferencia de presentación del evento, a la que acudieron los artistas que acudirán a la marcha y los que actuarán en el Zócalo capitalino ese día.

Además, se defendió la importancia de visibilizar a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans dentro del colectivo, donde todavía se les da, aseguró, un papel secundario.

Angelo Diep, cantante y principal impulsor de la marcha, insistió en la necesidad de seguir abogando por los derechos de la comunidad en un país donde ha avanzado el marco legal de protección pero también donde cada mes asesinan en promedio a seis personas LGBT.

“En México las poblaciones LGBTTIQ+ hemos ido logrando un marco jurídico que nos permite cada vez más el pleno ejercicio de nuestras libertades sexuales y derechos humanos, lo que todavía nos frena es la ignorancia y el sentimiento de repudio de la sociedad hacia la diversidad”, sentenció.

Por esto, dijo, es importante contar cada año con más personalidades aliadas y miembros de la comunidad que defiendan el camino de la igualdad.

Uno de los presentes en la conferencia -aunque de manera virtual- fue Jhonny Caz, miembro de la reconocida banda de regional mexicano Grupo Firme y quien será el primer grupero en ser coronado como rey de la marcha.

El joven, que hizo pública recientemente su relación con un hombre, expresó su agradecimiento no solo con los organizadores del evento, sino también con sus seguidores y con la sociedad mexicana.

“Estoy feliz, encantado. Si esta ocasión puedo apoyar a una comunidad que me ha llenado de amor, que me ha mantenido fuerte, que me ha impulsado y puedo corresponderles, mi disposición está completamente”, expresó el artista.

También estuvieron presentes reconocidas personalidades como la vedette Lyn May, la actriz y modelo Carmen Campuzano, el influencer y comediante Mario Aguilar, el cantante Raymix o La Factoría, entre otros.

La cita será el 25 de junio en la icónica glorieta del Ángel de la Independencia de Ciudad de México y recorrerá la avenida Paseo de la Reforma -la principal vialidad de la capital- para llegar al Zócalo, donde los reclamos se juntarán con la fiesta y la música. EFE