Me atacan porque creen que quiero ser gobernador de Puebla: Ignacio Mier

POR PATRICIA RAMÍREZ

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, acusó que el sistema judicial de Puebla está distraído en persecuciones políticas en lugar de detener a delincuentes y evitar asesinatos, como el de la activista Cecilia Monzón, que podría estar ligado con el ex diputado federal Jorge Estefan Chidiac.

“Hay un personaje siniestro en la vida pública, el creador acá del moche, del ramo 23 para saquear por más de 145 mil millones de pesos a nuestro país, el artífice de eso, el creador del Monex, es pareciera el que gobierna y da órdenes en Puebla al poder Judicial, su nombre es Jorge Estefan Chidiac, ustedes lo conocen”, aseguró en entrevista.

Ante las investigaciones en contra de personajes cercanos a Mier Velazco en Puebla, en el marco de la próxima contienda por la gubernatura de Puebla, el legislador federal subrayó que Estefan Chidiac parece que controla al poder Judicial de Puebla.

“No puede seguir sucediendo, esto independientemente de que sea activista o no, ya que eso habla de la distracción del sistema judicial de Puebla; están más atentos a persecuciones, a vendettas, que a atender su trabajo”, insistió.

Mier Velazco consideró que la situación en Puebla es grave y los asesinatos son apenas un síntoma, pues en la ciudad se encuentran decapitados, descuartizados, y todo el aparato de procuración está destinado a investigar a personajes políticos y consideró que los ataques en su contra son resultado de que creen que aspira a la gubernatura.

“Hay 15 integrantes de los ministerios públicos, a investigar la vida de un personaje que anda por Durango, que anda trabajando por la Cuarta Transformación y que ellos en sus sueños guajiros creen que quiere ser gobernador de Puebla, cuando lo único que yo quiero es sacar adelante la agenda de transformación de la vida pública de México que representa nuestra coalición”, insistió.

Enfatizó que es falsa la acusación e investigación en su contra que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

“Absolutamente, es falso, es falso lo de la investigación; fue un uso faccioso, se prestó de manera torpe, sin respetar las atribuciones que le da el marco constitucional. Santiago Nieto cometió un error, debería estar arrepentido de haberse prestado para esos actos vandálicos y de persecución, de vendetta, porque utilizar una institución que tiene un propósito claro, la Unidad de Inteligencia Financiera, de advertir operaciones ilegales con recursos de procedencia ilícita, con enriquecimientos inexplicables, con el propósito de perjudicar a una persona”, dijo.

En este contexto,

“Yo me distingo de ellos, me diferencio de ellos, somos distintos, porque unos sentimos y padecimos lo que significó construir este movimiento y otros lucraron y se aprovecharon de este movimiento”, aseveró.