Médicos cubanos contratados por México empiezan a trabajar en Nayarit

URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno y pueblo de Cuba por el envío de médicos especialistas los cuales empezaran a trabajar en el estado mexicano de Nayarit.

“Aunque nos critique, creo que no me va afectar, no hay médicos y tenemos que cuidar a la gente que menos tiene”, dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Indicó que para que una familia de pocos recursos pueda atenderse tenía que vender sus tierras y hasta su casa para salvar su vida, pero ya no es así.

Hay que destacar que los primeros médicos cubanos llegaron a México y brindarán atención médica en Nayarit.

Tras el acuerdo entre los gobiernos de México y Cuba, llegaron los primeros 60 especialistas.

El convenio para la llegada de médicos cubanos a México se concretó en mayo pasado con la visita del presidente López Obrador a La Habana con su par de aquel país, Miguel Díaz-Canel.

El gobierno federal ha sostenido que en el país hay un grave déficit de médicos especialistas en las unidades de salud pública, sobre todo en zonas rurales y de alta marginación.

En junio pasado se abrió la convocatoria para reclutar a médicos especialistas de México, se ofertaron 14 mil 323 vacantes, pero sólo alrededor de 4 mil 500 recibieron postulaciones.