México busca en India que “jamás” vuelvan a estar indefensos en una pandemia

Nueva Delhi, 31 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, se encuentra en la India, una de las potencias farmacéuticas globales, para que México “jamás” vuelva a estar indefenso ante una pandemia, después de la experiencia de tener que esperar durante meses a que les enviaran vacunas contra la covid-19.

“México se va a vincular a la India sin duda, ya lo estamos haciendo. ¿La lección principal de la pandemia cuál fue?: ‘Nos dejaron ocho meses solos, no importó, no tenemos vacunas para ti’. Jamás nos volverá a pasar eso, never in life (Nunca en la vida), y para eso estamos aquí”, aseguró Ebrard en una entrevista con Efe.

México acumula unos 5,6 millones de casos de coronavirus y más de 322.000 muertes, la quinta cifra más alta del mundo, y nadie olvida los momentos más duros de la pandemia, cuando los hospitales estaban saturados y la población buscaba a la desesperada oxígeno médico.

Por ello en los tres días de visita oficial de Ebrard a la India, su delegación mantendrá numerosos encuentros en Nueva Delhi con representantes de laboratorios indios, como el Instituto Serum -el mayor fabricante de vacunas del mundo-, Bharat Biotech o Biological E, los tres fabricantes de fórmulas contra la covid-19.

El Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales (CSIR) o la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) también figuran entre las reuniones. Además el alto funcionario mexicano viajará esta noche a la financiera ciudad de Bombay para dialogar el viernes con altos representantes de la compañía automovilística india Mahindra y el conglomerado industrial Tata Group.

“La composición de la delegación que trajimos son las tecnológicas, start-ups, las unicornios mexicanas, porque es el tipo de diálogo que interesa, incluyendo las farmacéuticas, pero también la investigación sobre inmunoterapias contra el cáncer. Pienso que (…) el comercio va a crecer, la inversión va a crecer, pero sobre este sector, más que sobre el sector agropecuario”, aseguró Ebrard.

Después de Brasil, México es en la actualidad el segundo mayor socio comercial de la India en América Latina. Ambos países mantienen un comercio bilateral que en 2018 llegó a rondar los 10.000 millones de dólares, descendiendo luego por la pandemia.

El ministro se mostró además confiado en que México acabará siendo el primer socio latinoamericano para la India, aunque insistió en que el intercambio no estará “cifrado en los alimentos, sino en la tecnología y la manufactura”.

“Tenemos una muy buena relación con la India, la India es nuestro socio número nueve en términos de inversión y comercio, en esta década va a pasar a ser fácilmente el número cinco o seis cuando mucho, entonces es una sociedad que la economía está acelerando y hay que darle un nivel estratégico”, reveló el secretario de Exteriores, un acuerdo en el que están trabajando.

GUERRA DE UCRANIA

La política internacional también forma parte de la agenda de Ebrard, que el miércoles se reunió con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, y más cuando México y la India son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (UNSC).

Pero las dos naciones han asumido posiciones distintas en debates clave de la ONU frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que México ha dejado más claro su apoyo a Ucrania y su soberanía territorial, mientras que la India, apelando a la neutralidad, ha evitado condenar las acciones rusas, debido sobre todo al fuerte vínculo que mantiene con Moscú en materia de defensa.

Así el canciller mexicano destacó que “respeta” la posición de cada país en este conflicto, incluida la de Nueva Delhi, y destacó que lo que les “une es una preocupación de que el orden multilateral se fracture, se polarice”, y que se llegue a una escalada de polarización incluso peor a “las experiencias de los años 80”.

“No queremos que se llegue hasta allá y coincidimos en que hay que buscar una solución pacífica. Ahora cada quien tiene su manera de hacer las cosas y estamos en regiones muy distintas del mundo”, remarcó el ministro mexicano.

Precisamente este jueves está previsto que llegue a la India en visita oficial el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el mismo día en el que Jaishankar se reunirá en Nueva Delhi con su homóloga del Reino Unido, Liz Truss, país aliado de Ucrania.

“Sí, es el papel de India, ¿no? (…) La India hoy puede hablar con las diferentes partes involucradas en el conflicto y puede ser muy importante su papel”, subrayó Ebrard. EFE