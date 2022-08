México denunciará a la ONU: AMLO

EN LA POLÍTICA

Héctor Muñoz

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno presentará denuncia contra la ONU por incumplir entrega de vacunas contra el covid-19 que se solicitaron al inicio de la pandemia mediante su mecanismo Covax. Y es es que el mandatario reveló que el organismo internacional debe 75 millones de dólares a la Federación en vacunas que no han llegado. “Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, Covax, nos deben 75 millones de dólares. Contra Covax y contra la ONU, que ya es mucho, ya es el colmo. Ante Naciones Unidas, ya, lo más pronto posible”, advirtió. También en su conferencia mañanera el presidente indicó que el informe que presentó la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa la semana pasada no solicita que se investigue al ex presidente Enrique Peña Nieto o a su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ENFOCADO EN RESOLVER PROBLEMAS DE ABASTO DE AGUA EN NUEVO LEÓN

Muy enfocado se encuentra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López para resolver la problemática de falta de agua que se vive en Nuevo León y por ello supervisa los detalles de las acciones que se están llevando a cabo. Muestra de ello es que hace unos días sostuvo una reunión de evaluación con Sedena, Conagua, Banobras e industriales regiomontanos. Y es que el funcionario está supervisando con lupa los detalles de la construcción del acueducto Cuchillo II que inicia el 2 de septiembre. Importante pues con esta obra se garantizará agua potable para Monterrey y la zona metropolitana.

IGNACIO MIER PREPARA REUNIÓN PLENARIA DE DIPUTADOS DE MORENA. SUMA A CLAUDIA SHEINBAUM

Quien anda muy concentrado es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier pues ultima los detalles para llevar a cabo los días 25 y 26 de agosto (jueves y viernes) la reunión plenaria de su bancada para acordar los temas legislativos del próximo periodo ordinario de sesiones. Ahora sorprendió que el legislador invitó a la reunión a la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheimbaum con quien, según él, los diputados abordarán los distintos esquemas de coordinación entre estados y municipios, y que tiene que ver con el desarrollo regional y de presupuesto. Cabe mencionar que a este encuentro también asisten el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el canciller Marcelo Ebrard, por lo que la plenaria morenista pinta para convertirse en una “pasarela” y aplausometro de las llamadas “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaremos atentos.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS ASEGURA TENERLE MUCHO RESPETO AL CARGO DE PRESIDENTE

A pesar de ser el puntero en las encuestas Luis Donaldo Colosio Riojas, ya fijó su postura y aclaró que le tiene mucho respeto al cargo de presidente de México, por lo que por lo pronto, no competiría por este puesto. Durante una entrevista, el funcionario dijo que aunque las personas crean que es un puesto al que aspiraría por su padre, Luis Donaldo Colosio, no es su meta personal. “Me resulta absurdo que la gente piensa que quiero ir corriendo hacia aquella situación que me quitó a mi papá, no va por ahí, no va por ahí”, dijo Colosio. El joven alcalde de Monterrey incluso consideró que e el ser aspirante a la presidencia “le hizo mucho daño a su familia” cuando su padre lo fue en 1994 y reiteró que se trata de un cargo al cual le tiene mucho respeto. “Yo reconozco lo que eso le hizo a mi papá, a mí a mi familia, es algo que le tengo mucho respeto, no es mi meta”, dijo. Agregó: “Es un gran cargo, un gran trabajo. Muchísimas vidas dependen de ese cargo de que se haga bien, por eso mismo lo trato con tanto más respeto, no es una chambita nomás”. Sin embargo, como en política nada está escrito y es cuestión de tiempos y formas, no podemos dar por descartado a Colosio Riojas, pues todo puede cambiar. Al tiempo

RICARDO MONREAL PRESENTARÁ OTRO EJE DE SU PLAN DE GOBIERNO

Quien anda muy adelantado es Ricardo Monreal pues el “rebelde,” como él mismo se define, ya está presentado los ejes de su plan de gobierno y el próximo jueves detallará su propuesta en torno al turismo y desarrollo social y sustentable en Acapulco, Guerrero. Y es que el zacatecano fue invitado por organizaciones de hoteleros de ese estado quienes están muy interesados en escuhar sus planes en caso de convertirse en el próximo presidente. El legislador, al igual que los demás aspirantes ha recorrido varios estados del país, pero a diferencia de las llamadas “corcholatas” él si ha presentado propuestas concretas.

CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA PATRULLAS EN CUAJIMALPA

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sigue muy enfocada en sus labores, a pesar de que es una de las preferidas para suceder a Andrés Manuel López Obrador y por lo pronto ya dio el banderazo de salida a 120 patrullas nuevas para la alcaldía Cuajimalpa gobernada por el PAN. Acompañada del del titular de la demarcación, Adrian Rubalcava, destacó los resultados en materia de seguridad pública al ser la que menor número de delitos reporta de las 16 alcaldías. De paso Sheinbaum Pardo, adelantó que en los próximos días se van a inaugurar dos obras my importantes para la alcaldía: el hospital general de Cuajimalpa, cuya construcción ya terminó y está en proceso de equipamiento. Así como el puente Chamixto, que se prevé inaugurar el próximo mes y permitirá reducir el tiempo de traslado al centro de la Ciudad de México.

.SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: EL PRD LISTO PARA DEFENDER A LAS INSTITUCIONES

Muy activo fin de semana tuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera pues estuvo presente en la reunión plenaria conjunta realizada por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, los coordinadores de las y los diputados y senadores de este instituto político señalaron a la migración, la seguridad pública y gobiernos de coalición como ejes principales de trabajo en las agendas a desarrollar en el nuevo año que, advirtieron, “no será sencillo”; pero como oposición, el PRD estará a la altura para defender las libertades amenazadas en este país, dijo el senador Mancera.

.SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS

Activo como siempre en beneficio de los neoloneses, el senador del PAN Víctor Fuentes presentó un exhorto ante el Congreso para que el Gobierno Federal, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno de Nuevo León, expliquen por qué se redujo el abasto de agua del nuevo acueducto “El Cuchillo II” de 10 mil a 5 mil litros de agua por segundo para Monterrey y su área metropolitana. Ahora resulta que el nuevo acueducto ya no suministrará 10 mil litros de agua por segundo, como se había acordado en un inicio, sino que su capacidad se redujo a la mitad de un día para otro, según por falta de dinero. Exigimos claridad en este asunto lo más pronto posible, señaló. Y es que el legislador es un férreo defensor de esta causa que tanto afecta a los ciudadanos de Monterrey. No lo perderemos de vista.

ALFONSO RAMÌREZ CUELLAR; MEXICO CON LA MADUREZ PARA SER GOBERNADO POR UNA MUJER, SHEINBAUM VA ARRIBA EN LAS ENCUESTAS.

Alfonso Ramírez Cuéllar expresidente de Morena y Coordinador ciudadano de Claudia Sheinbaum anda muy ocupado recorriendo el país y en reuniones con diversos sectores. Muestra de ello es que ayer tuvo un encuentro con académicos e investigadores de Sinaloa a quienes les habló del compromiso de la Jefa de Gobierno en materia educativa. Antes Ramírez Cuellar tuvo un segundo encuentro regional con productores de alimentos, en Guasave Sinaloa y resaltó la trayectoria y las razones para que Claudia Sheinbaum sea la candidata a la presidencia de la República y resaltó que primero deberá ganar la encuesta que se celebrará el próximo año en el mes de agosto u octubre del 2023, por lo pronto ya se contemplan que si Claudia Sheinbaum gana la encuesta y luego la elección se buscaría reforzar el sector salud y educación, así como la red del Bienestar y las condiciones del campo. Claudia la jefa de gobierno de la Ciudad de México va adelante en las encuestas y por su trayectoria más los proyectos que se han reforzado desde el 2018, podría obtener el apoyo mayoritario de la población, la intención que se busca es lograr que el pueblo la conozca y que al momento de realizarse la encuesta tenga el triunfo contundente y que participe como candidata a la presidencia de la república.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; EN SINALOA ORGANIZÓ FORO REFORMA ELECTORAL 2022, LA ACOMPAÑARON DIPUTADA OLEGARIA CARRASCO, DIPUTADO FERNANDO GARCIA

La Diputada Federal Yadira Marcos, durante la Asamblea Informativa para la Reforma Electoral que se realizó en Culiacán, Sinaloa, el domingo 21 de agosto, en donde estuvo acompañada por la diputada Olegario Carrasco y el diputado Fernando García y en donde explicaron el tema de la reforma electoral, Yadira Marcos enfatizó la importancia de insertar el principio de austeridad republicana en el sistema electoral para fortalecer a los órganos administrativos y jurisdiccionales en material electoral con lo que se busca un ahorro económico de alrededor de 25 mil millones de pesos. Resaltó que la eliminación del financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias se reducirá a un 66 por ciento de su financiamiento actual, que será equivalente a 11 mil millones de pesos. Agregó que la Reforma electoral 2022 propone eliminar al Instituto Nacional Electoral, INE, para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual tendrá como función organizar la totalidad de los procesos electorales, además de llevar a cabo los ejercicios de democracia de manera directa, como lo es la consulta de revocación de mandato. Destacó que la Reforma Electoral busca una reducción de 500 a 300 Diputados y de 128 a 96 Senadores. La Diputada Yadira Marcos, hizo un llamado a difundir la información de la Reforma Electoral y seguir luchando para que la transformación del país siga avanzando.

MERARY VILLEGAS; PRESIDENTA DEL PRIMER COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE MORENA EN SINALOA.

Merary Villegas es electa dirigente de Morena en Sinaloa. Acompañada de la diputada local y que será la nueva presidenta del Consejo Estatal: Juana Minerva Vázquez González y de los miembros que la acompañarán durante tres años que durará su mandato, dijo que es tiempo de las mujeres a quien convocó a seguir trabajando. Destacó que pidió licencia como diputada federal para trabajar a favor de los sinaloenses, ya que su dirigencia será por tierra, llevando el mensaje político de López obrador. Villegas Sánchez es pasante de Licenciatura en Enfermería egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La trayectoria política de Merary Villegas Sánchez es fundadora y miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional desde el 2015. Es electa diputada al Congreso del Estado de Sinaloa, a la LXII Legislatura local, donde se desempeña como integrante de la Junta de Coordinación Política; secretaria de la comisión de Salud y Asistencia Social; y como vocal de las comisiones de Ciencia y Tecnología; de Ecología; y, de Comunidades y Asuntos Indígenas. En 2018 fue candidata a diputada federal por el Distrito 07 de Sinaloa, ganando la elección, se desempeñó como diputada de la LXIV Legislatura de 2018 a 2021, en la Cámara de Diputados, donde ocupó los cargos de integrante de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; y, de Radio y Televisión. En el 2021, Merary Villegas fue postulada a la reelección por el mismo distrito electoral en 2021, en el que triunfó de nuevo para formar parte de la LXV Legislatura federal de 2021 a 2024. Junto con Merary entró en funciones todo su comité directivo estatal: Manuel Guerrero Verdugo, secretario general; Ángel Piña García, secretario de organización; Emma Aguilar Cota, secretaria de Finanzas; Claudia Janeth Vega, secretaria de comunicación; Carlos Alfonso Rea, secretario de Educación y Capacitación; Evangelina Yáñez Marrujo, secretaria de las mujeres; Juan Pimentel Valdés, secretario de Pueblos Originarios; Holinser Castro, de la diversidad y Juana Minerva Vázquez González, presidenta del consejo estatal. Primer comité directivo de Morena en Sinaloa. Difícil reto. Que haya suerte.

JUEZ PROHIBE MANTENER INCOMUNICADO A JESÚS MURILLO KARAM Y PIDE GARANTIZAR SU SALUD

El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México prohibió incomunicar al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y ordenó garantizar su salud física y mental mientras se encuentra en el Reclusorio Norte sujeto a prisión preventiva justificada. El juez ordenó además al director del Reclusorio Norte que permita el acceso de familiares, abogados y/o autorizados del exprocurador en las condiciones y bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios de covid-19. Recordemos que el ex procurador fue detenido el viernes pasado y al momento de su captura el funcionario declaró que se trata de un asunto político. ¿Usted qué opina?

