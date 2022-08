Mier: no banalidades; lo apoya Adán para Puebla

Luego de que las bancadas de los partidos de oposición anunciaron la organización de foros alternos rumbo a su discusión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, conminó a que dichos análisis se hagan “bajo la premisa del respeto” al Poder Legislativo. “Insisto, sería una imprudencia hacer uso de las instalaciones legislativas para llevar a cabo un evento de carácter político, menos aún cuando todos los grupos parlamentarios acordamos un parlamento oficial y que sea éste el único que tenga difusión y propaganda oficial del Canal del Congreso. Lo demás lo debemos asumir nosotros con nuestros propios recursos”, expuso el diputado federal por medio de un comunicado. Además, subrayó que la reforma se debe analizar tanto en la forma como en el fondo y no quedarse en banalidades. En tanto, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, estuvo en Puebla y dio un “espaldarazo” a Ignacio Mier Velazco, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, al declarar que es “válido” que tenga aspiraciones de continuar su carrera política en la entidad.

MORENA EN EL SENADO DESIGNARÁ AL PROXIMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA A FINALES DE AGOSTO

Será a finales de agosto durannte los trabajos de su reunión plenaria cuando los senadores de Morena que coordina Ricardo Monreal definan quién será su candidato para presidir la Mesa Directiva. Los que alzan la mano para presidir la Mesa Directiva son Alejandro Armenta, uno de los personajes más cercanos al líder de la bancada Ricardo Monreal, y José Narro Céspedes, actual vicepresidente de la Mesa Directiva.A pesar de que hasta ahora no hay unanimidad se espera que cuando se acerque la fecha los morenistas alcancen un acuerdo paraevitar fisuras. Sin embargo, Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), hizo un llamado a los miembros de la oposición en el Senado de la República a que se manifestaran para exigir una alternancia en la Mesa Directiva, que es liderada por la bancada de Morena. “Ya es momento de que en el Senado de la República exista alternancia en la representatividad de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado (…) Nosotros lo que quisiéramos es que la oposición, y en este caso la primera fuerza política de oposición, que es el PAN, pudiera postular entre nuestros senadoras y senadores a una propuesta que pueda ser apoyada para ser la presidenta o presidente de la Mesa Directiva del Senado de la república”. Estaremos atentos.

GUILLERMO BENITEZ TRABAJA EN BENEFICIO DE MAZATLÁN, ALCANZA CIFRAS RÉCORD EN INVERSIÓN Y TURISMO

A pesar de los ataques en su contra el que no se deja intimidar es Guillermo Benítez, alacalde de Mazatlán Sinaloa pues se mantiene ocupado para mantener buenos resultados en su gobierno. Muestra de ello es que en su informe del Plan Económico de su municipio se da cuenta que en el perido de noviembre de 2018 a la fecha se ha logrado una atracción de inversión 50 mil 554 millones de pesos y de noviembre de 2021 a agosto del 2022 de 10 mil 510 millones de pesos. Además se ha impulsado la construcción de hoteles y se otorgan estimulos de promoción fiscal. Mientras que en el sector turístico también registra importantes avances tan sólo basta mencionar que la derrama económica de 13 mil 400 millones de pesos y se prevé que para este verano la cifra suba un 35 por ciento, es decir unos 3 mil 500 millones de pesos más. Enhorabuena.

RICARDO MONREAL PLANTEA DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PARTE DE SU PLAN DE GOBIERNO

Muy activo en su lucha por alcanzar la candidatura de Morena anda Ricardo Monreal y por eso en Guerrero presentó otro de los ejes de su plan de gobierno, ahora enfocado a la democracia y participación ciudadana. En el documento el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal propone una reforma integral al sistema de impartición y procuración de justicia que permita, dijo, combatir efectivamente el crimen, que termine con la impunidad. También busca perfeccionar figuras como la consulta popular, la iniciativa popular y la revocación de mandato y de igual manera democratizar la vida interna de los partidos políticos. Al mismo tiempo plantea reforzar la profesionalización del servicio público, que los estados y municipios impulsen una mayor cualificación de sus funcionarios, y que se desarrolle un esquema de servicio público de carrera para mejorar la calidad en la provisión de los servicios y ahorros de largo plazo. Pero, acotó, esto requiere una estrecha vinculación con el sector educativo y la formación de cuadros profesionales con identidad con el sector público. Finalmente, Monreal reconoce que otro pendiente, asociado a la participación social, es la protección a las y los defensores ambientales por lo que se comprometió a trabajar con ellos junto con las organizaciones de la sociedad civili, los sindicatos y los empresarios.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ALERTA DE AUMENTO EN DELITOS POR CIBERATAQUES

Siempre activo Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, reveló que en el primer trimestre del año se registraron más de 80 mil millones de intentos de ciberataques en México y se estima que en 2025 los delitos cibernéticos generarán ganancias por 15 trillones de dólares. Por ello Mancera insistió en la urgencia de atacar estos delitos y recordó que el PRD, recordó, planteó una Ley General de Ciberseguridad para conformar un frente homologado a fin de detener esta amenaza.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PROMUEVE DESDE LA PERMANENTE ACCIONES PARA GARANTIZAR ABASTO DE AGUA EN NUEVO LEÓN

Desde su trinchera legislativa el senador del PAN Víctor Fuentes está muy pendiente para contribuir a resolver los problemas que aquejan a su estado y por eso presentó a la Comisión Permanente un punto de acuerdo que exhorta a las empresas productoras y distribuidoras de refrescos y cervezas de Nuevo León a que aumenten su producción de agua para consumo humano y garanticen el abasto de esta en los comercios o puntos de venta en la entidad, a efecto de coadyuvar contra la escasez del líquido, producto de la sequía extrema que amenaza al estado. Y es que el legislador panista denunció que ante la situación de escasez de líquido que enfrenta la entidad, se ha generado un desabasto de agua embotellada para consumo humano en las tiendas y puntos de venta. Detalló que, de acuerdo con información del archivo periodístico, las Organizaciones de la Sociedad Civil han detectado que los dispensadores de agua en los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Juárez son donde mayores denuncias se han registrado por parte de la ciudadanía ante el incremento insensible en el precio del agua embotellada y en los dispensadores de agua en diversas colonias, el cual va desde un 14 hasta el 67 por ciento.

“EN EL PAS ESTAMOS A GUSTO CON AUGUSTO”: CUÉN OJEDA

Tuvimos oportunidad de entrevistar al líder del PAS Héctor Melesio Cuén Ojeda en nuestro espacio radiofónico donde en una sola frase resumió su total respaldo al secretario de Gobernación Adán Augusto López como para la candidatura presidencial de Morena. “Estamos a gusto con Augusto”, dijo. Dejó en claro que el PAS sigue creciendo en su militancia, por lo que cada día son más los que apoyan a Adán Augusto y tiene razón pues sólo basta mencionar que recientemente el PAS recibió más de 400 nuevos afiliados en El Rosario (municipio de Sinaloa) que cuenta con poco más de 30 mil habitantes. Esto sin contar que el PAS tiene más del 50 % de membresías en Sinaloa, debido a que es el único partido que trabaja los 365 días del año. Sobre la posible salida de pasistas que son funcionarios del ayuntamiento de Ahome, Cuén Ojeda, recordó que hay un convenio firmado en la ciudad de México desde las pasadas elecciones del 2021, en donde se establece que “habrá inclusión de ambas fuerzas en la administración pública estatal y municipal, este convenio fue firmado con Mario Delgado, líder nacional de Morena y Citlali Hernández, secretaria general de Morena, lo único que están haciendo estas personas que sacan a pasistas de sus puestos es no cumplir con los compromisos que fueron parte de un convenio entre PAS y Morena a nivel nacional, hay que respetar los compromisos de las instituciones, pero lo que necesitamos en este momento es avanzar y ver lo que sigue”. Rumbo a las alianzas para elecciones en Coahuila y Estado de México, hay una clara confrontación al interior de los partidos nacionales como lo es el PRI, en donde no hay acuerdos al momento y eso no abona a la fortaleza de la institución y a la confianza de su militancia, puntualizó Cuén Ojeda.

