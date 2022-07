Morena corre peligro al usar viejos vicios del PRI y del PAN para mantenerse en el poder: advierte senador

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA Tamaulipas,- En Tamaulipas y en todo el país el proceso de selección de candidatos a congresistas distritales que fueron publicados por la Comisión Nacional de Morena resultó un insulto y un atentado contra la dignidad de los militantes del Movimiento, es vergonzoso lo que ocurre porque fueron privilegiados quienes con anterioridad fueron detractores políticos del proyecto de nación que representa la 4 T.

Lo anterior lo afirmó el senador de la república Faustino López Vargas quien calificó el proceso de amañado por grupos enquistados en la dirigencia nacional que buscan arrebatar con viejas prácticas del PRI, y del PAN y adueñarse de Morena que nació con ideales en la lucha democrática en favor del pueblo de No Robar NO Mentir y No Traicionar.

Se les permitió participar activamente en el proyecto de nación que represento y vengo impulsando desde hace 33 años y nosotros seguimos conservando los principio y la autoridad moral que nos hace y nos mantiene separados y a distancia de esos mercaderes de la política, explicó el Doctor Faustino López Vargas.

Tenemos pruebas en nuestro poder, documentos y audios que nos permiten sustentar nuestra postura de rechazo a esa manera de querer conducir a nuestro Movimiento de Regeneración Nacional, “Nosotros no damos despensas, tampoco compramos votos, nuestra lucha por décadas es de convencimiento, de diálogo, de apertura y de escuchar a la gente”, expresó puntualmente el legislador de la Izquierda morenista.

Faustino López Vargas advirtió que en Morena no damos despensas ni compramos los votos, por eso seguiremos conservando los principios de autoridad moral que nos caracteriza. Vamos a luchar hasta el último momento para enderezar al Movimiento.

Recordó que, en 1998 en el municipio de Aldama, Tamaulipas “Me quedo muy claro en una plática que tuve con Andrés Manuel López Obrador, siendo yo candidato a la presidencia municipal y él representando a la dirigencia nacional del PRD; dijo: “Si quieres seguir en la política Faustino, debes privilegiar la autoridad moral sobre todas las cosas. Y ahora sé que es un principio que debemos tener y practicar siempre quienes queremos servir al pueblo.

Trabajar durante muchos años al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al país es para mí un gran privilegio, pero, sí nuestro Movimiento sigue perdiendo los ideales y sí no se van a practicar en el futuro, buscaremos el camino paralelo más correcto y transparente para seguir impulsando la Cuarta Transformación en México.

A la gente, al pueblo, a los mexicanos ya no los hacen tontos quienes desde Morena utilizan los malos hábitos para acceder al poder, en México ya alcanzamos la educación política y tengo el compromiso con quienes represento como legislador federal de ser severamente crítico para que recobremos la esencia de Morena en favor de quienes creen y votaron por nosotros en el 2018.