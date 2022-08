Morena debe modificar formato de elecciones: Armando Contreras, diputado

El diputado federal oaxaqueño Armando Contreras Castillo aseguró que Morena debe modificar los métodos para la elección de consejeras y consejeros, esto tras lo sucedido el pasado fin de semana en la Asamblea Distrital, donde hubo muchas quejas.

El diputado por el distrito 2 de Oaxaca señaló que no una elección interna así no puede repetirse, y sugirió modificar el formato de elecciones internas.

“Ahora que Morena se ha convertido en el principal partido del país, donde propios y extraños quieren estar en el, hacer una elección con ese mismo método, tenía sus propios riesgos, más aún que la Comisión Nacional de elecciones tuvo el descuido en la conformación de las mesas directivas receptoras del voto en algunas zonas del país, lo cual provocó que en muchos lugares francamente no se tomara en cuenta la voluntad de la militancia y evitó que los resultados expresaran la pluralidad del movimiento”, escribió el ex presidente del Consejo Estatal y ex secretario de asuntos indígenas y campesinos del CEN de Morena.

Consideró que sería prudente que el CEN de Morena revise la paquetería electoral, empezando por Oaxaca, debido al nivel de excesos que se crearon en torno a estas votaciones puesto que no son partidarios de impugnaciones en los tribunales porque lo anterior dañaría aún más al movimiento.

El legislador federal confió que éste haya sido el último ejercicio de esta naturaleza y que el Congreso Nacional de Morena a celebrarse en el próximo mes de septiembre, apruebe nuevos documentos internos que suplanten vicios y viejas prácticas para arribar a altos estándares democráticos dignos de los principios y de la 4T.

La propuesta del diputado es que se integren alrededor de 68 mil 989 comités comunitarios, uno en cada sección electoral, 230 en promedio por cada uno de los 300 distritos federales electorales, donde de cada comité participarían para elegir a los congresistas nacionales los dos primeros integrantes un hombre y una mujer en una reunión distrital de más o menos 460 participantes para nombrar a 5 congresistas hombres y 5 mujeres, completando los 3000 en todo el país

“Así se impulsaría una gran participación ciudadana, y se evita por completo la exclusión, no habrá necesidad de traslados lejanos de los ciudadanos, se inhibe la coacción y se convierte a Moreno en un verdadero instrumento del pueblo de México”, puntualizó.