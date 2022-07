Morena tiene lista para Edomex

La carrera por el Estado de México ya es abierta.

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cerró el registro de as- pirantes a la medianoche del sábado.

En la lista de 67 nombres, como se esperaba, aparecen Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte, Mariela Gutiérrez, Higinio Martinez, Pedro Centeno y Fernando Vilchis.

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca ser can- didata por segunda vez tras perder en 2017 ante Alfredo del Mazo, actual gobernador, y pese al diezmo de Texcoco, cuando descontaba al salario de los trabajadores del municipio para donarlo a Morena.

Horacio Duarte, responsable de las aduanas, es creación de Higinio Martínez y, junto a Delfina Gómez, integran el grupo Texcoco, conocido en el bajo mundo -de la política, ¿cuál otro?- como el cártel de Texcoco.

Para no violar la ley Morena encontró la forma de burlarla: no será candidata o candidato el ganador de las dos encuestas que se llevarán a cabo -el famoso método que nadie conoce-, sino será coordinadora o coordinador de los Comités de la Defensa.

-En Palacio Nacional es urgente tener a su candidato, porque saben que el Estado de México es la joya de la corona. Ganarlo en 2023 significa la tranquilidad hacia 2024, porque el Estado de México aporta 11 millones de posibles votos, se escuchó en radiopasillo.

LO RETIENEN EN EL AEROPUERTO

Y en el mismo sentido, la ofensiva ordenada desde el Zócalo pasando por Bucareli y con alcance hasta Campeche, vivió ayer un nuevo episodio.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucio- nal (PRI) y conocido como Alito, denunció en twitter que al aterrizar proce- dente de Francia al aeropuerto capitalino -no al AIFA, por supuesto- a don- de acudió a denunciar el acoso del gobierno federal, fue retenido por más de una hora en oficinas migratorias, donde lo obligaron a llenar un formulario no oficial y le hicieron cuestionamientos fuera de la ley.

-¡Y sigue la persecución política! ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!, escribió en twitter. Un día antes, desde Europa, envió un mensaje en video en el que denunció que Presidencia dio a conocer en twitter carpetas de investigación en su contra… tuit que alguien borró.

El Instituto Nacional de Migración (INM) más tarde reconoció lo de- nunciado por el ex gobernador de Campeche y dijo que fue a solicitud de ese estado… o sea de Layda Sansores, actual gobernadora, precisamente por Morena, la que se la que suma más de un mes violando la ley al publicar audios obtenidos ilegalmente de Alito.

MONREAL, EL RAPERO

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, insiste en que quiere ser candidato presidencial.

Para tal fin se organizó ayer un mitin en la plaza de toros del restau- rante Arroyo, en Tlalpan, donde además de recordar que fue perseguido político junto a Andrés Manuel López Obrador, ¡lanzó un ¡rap!

-Siempre he sido leal con la gente y mis paisanos. El Santo Niño de Atocha siempre ha sido mi estandarte. ¡Todos con Monreal!, es el coro. -A ver cómo contestan Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y

Marcelo Ebrard, se escuchó en radiopasillo.

CONTRA LA VIOLENCIA

La Iglesia católica insiste en que la estrategia Abrazos, no balazos del gobierno contra la delincuencia debe cambiar. Por que no sirve. Porque en sólo 3.6 años del sexenio ya son 123 mil muertos, más que los 121 mil 600 de todo el gobierno de Felipe Calderón y sólo 33 mil abajo de los de Enrique Peña Nieto. Ayer comenzó la Jornada de Oración por la Paz.

radiopasillo@ova.com.mx