Muere exmariscal de campo Len Dawson, leyenda de los Chiefs

El exmariscal de campo Len Dawson, miembro del Salón de la Fama, leyenda de los Chiefs y ganador del Super Bowl IV, falleció a los 87 años, informó este miércoles Clark Hunt, presidente y director ejecutivo del equipo de Kansas City.

“Estamos desconsolados. Len Dawson es sinónimo de los Chiefs. Sería difícil encontrar un jugador que haya tenido un mayor impacto en la configuración de este equipo tal como la conocemos”, lamentó Hunt.

Dawson llevó a Kansas City a su primer campeonato de la NFL en el Super Bowl IV en el que superaron a los entonces favoritos Minnesota Vikings por 23-7. En ese juego fue designado como el Jugador Más Valioso. En aquel partido completó 12 de 17 pases, sumó 142 yardas y una anotación.

