Mujer de pura acción

Brie Larson llega a Rápidos y Furiosos

LOS ÁNGELES, California (Agencias).- El actor Vin Diesel anunció este domingo la incorporación de la actriz Brie Larson a la saga de Rápidos y Furiosos en su versión número 10.

Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto en la franquicia, sin embargo, no dijo a quién interpretará Larson, conocida por su actuación en Capitana Marvel.

Larson también ganó un Óscar como mejor actriz por La Habitación.

El actor principal de Rápidos y Furiosos publicó en sus redes sociales que “ves este ángel sobre mi hombro haciéndome reír, te dices a ti mismo, eso es Capitán Marvel”.

“Claramente hay amor y risas en esta imagen. Sin embargo, lo que no ves es el personaje que se presentará en Fast10. No tienes idea de cómo estará en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto… su Oscar, jaja es tan profunda esta alma que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas…bienvenida a la familia, Brie”, dijo Diesel.