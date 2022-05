Nadie querrá enfrentarnos en la Liguilla: Reynoso

EFE

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, aseveró el sábado que su equipo es el rival al que nadie va a querer enfrentarse en los cuartos de final del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

“Este equipo merece estar en todas las fases finales. Estamos entre los ocho finalistas y vamos a ser un rival muy duro. Creo que nadie quería que pasáramos para no enfrentarnos”, dijo el técnico luego de vencer al Necaxa en serie de penaltis en la repesca el torneo.

En la primera mitad del partido realizado en el Estadio Azteca, Cruz Azul y Necaxa se neutralizaron. Para el segundo tiempo ‘La Máquina’ consiguió su anotación gracias al paraguayo Juan Escobar, por el visitante marcó el 1-1 el uruguayo Rodrigo Aguirre.

En la serie de penaltis el Cruz Azul se impuso 3-1 gracias a que el Necaxa falló tres penaltis; Sebastián Jurado, guardameta azul, detuvo dos tiros, situación que Reynoso destacó.

“Fue un partido duro, pero ya en los penaltis contamos con la gran categoría de Sebastián para atajar y la efectividad para patear cada penalti de nuestros jugadores que valió para alcanzar la victoria y avanzar”, mencionó.

El estratega compartió su análisis del duelo en el que aceptó que el rival los superó en la primera mitad, aunque puntualizó la reacción de sus dirigidos en el complemento.

“El primer tiempo no fue bueno porque no pudimos tener la pelota y creo que ellos merecían más, pero en el segundo lapso mejoramos y pudimos haber cerrado el partido antes, pero no estuvimos finos frente a la portería”.

Juan Reynoso habló del apoyo que su equipo recibió en el Estadio Azteca a pesar de las críticas que ha recibido a lo largo del torneo a través de las redes sociales.

“El fútbol nos pone en el lugar que merecemos. Agradezco a la afición que vino a apoyar, que seguro no son los que nos pegan en las redes; ellos confiaron en nosotros y los muchachos les dieron un triunfo sufrido”.

Cruz Azul se une al Pachuca, Tigres UANL, el Atlas y el América, como los equipos que ya están instalados en la fase de cuartos de final del Clausura 2022.