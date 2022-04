Niega Fiscalía de Tamaulipas ola de secuestros de mujeres

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- Derivado de la difusión masiva de un audio a través de la aplicación WhatsApp, en el que una supuesta trabajadora “de la procuraduría” alerta a las mujeres a no salir después de las 16:00 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el contenido es falso, más aún porque se trata de un material viejo, desmentido por diversas instituciones en el año 2020, cuando también fue circulado.

POR EDUARDO VIZCARRA.

En Tamaulipas no existen reportes, denuncias, testimonios o casos que refieran alguna situación como la descrita en el audio.

Por otro lado, en algunos medios se retomó el “testimonio” de una persona que, a través de Facebook, denuncia un presunto intento de privación de la libertad en contra de su pareja en la zona del Paseo Méndez, en Ciudad Victoria, lo cual no ha sido denunciado ante autoridad ministerial. Al revisar las cámaras de video vigilancia, en el horario señalado, no se aprecia ninguna situación como la descrita en la publicación.

Es de señalar que, en este momento existen operativos de búsqueda para la localización de tres jovencitas reportadas como no localizadas en Ciudad Victoria, de las cuales existen elementos que permiten advertir que se ausentaron voluntariamente de sus hogares. No obstante se están realizando las búsquedas conforme a los protocolos establecidos para corroborar los motivos de su ausencia así como su suerte o paradero. Cabe destacar que otra joven de esta misma ciudad, por quien se había puesto denuncia, ya fue localizada en perfecto estado de salud y entregada a sus familiares.

Por último, se pide a la población no compartir información sin antes verificar su veracidad, a fin de evitar generar pánico entre la ciudadanía por mensajes falsos.