No es descabellada idea del gobierno sobre Banamex: ABM

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker Feldman aseguró que no pareció “descabellada” la propuesta que habría analizado la Presidencia de la República de que el gobierno federal comprara el 51 por ciento de las acciones de Banamex, además de que tampoco es algo que genere presión en el sector.

En conferencia de prensa, precisó que dicha propuesta no inquieta al sector, además de que, señaló, tiene sentido ante el tamaño del jugador financiero, por lo que en ese sentido aseveró: “A mí no me parece que sea descabellado. Fue muy claro en la mañana, lo exploraron, determinaron que no era una idea razonable.

“El mismo Presidente dijo que es un tema que no estará sobre la mesa y que el gobierno seguirá para efectos de entrega de programas sociales a través del Banco del Bienestar”, dijo el dirigente de los banqueros.

Comentó que, incluso, las sugerencias que ha hecho López Obrador de que Banamex se venda a empresarios mexicanos, sin despidos y que se mantenga el acervo cultural, no es un elemento de preocupación.

En ese tenor, el directivo de Banca Mifel sostuvo que el primer mandatario “puede y tiene todo el derecho de sugerir, a su saber y entender, qué es lo correcto. Pero no me parece que sea un tema de presión que pueda regir nuevas condiciones”.

En la conferencia de la mañana de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su Gobierno evaluó la posibilidad de adquirir el 51 por ciento de Banamex, pero lo descartó debido a que ya “no tiene tiempo” para dejar un banco mixto consolidado”.

“¿Por qué (lo analizamos)? Por lo mismo, porque imagínense, el gobierno maneja siete billones de pesos de presupuesto, un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva, sí de manera preferente, pues tiene garantizando a un cliente importante”, dijo.

“Y, además es sabido, eso lo pueden ustedes revisar en el Internet, de que todos los bancos tienen utilidades, todos, y son de los que más utilidades tienen, están entre las cinco grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales. Entonces, no hay pierde”, señaló el primer mandatario del país.