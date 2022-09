No habrá aumentos para presupuesto de ingresos y egreso para el 2023

URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

En 2023 no habrá aumento a tarifas de luz, gas, gasolina y diésel, además tampoco se incrementarán impuestos y el precio de cerveza, alcohol, cigarro y refrescos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que las pensiones de los adultos mayores se incrementarán en 25 por ciento.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional perfiló lo que será parte de su presupuesto de ingresos y egreso para el 2023 y señaló que continuará la austeridad y el apoyo a programas de beneficio social.

“Se ajustarán los gastos de operación, se liberarán más programas sociales, no habrá despido de trabajadores y se financiará el desarrollo sin adquirir deuda. No habrá aumento de nada”, agregó.

Reveló que se le acercaron quienes proponen aumento en cerveza, alcohol, cigarros y refrescos, pero no lo aceptó, porque dijo esto es un “truco bien ensayado” para después aumentar precios.

Pidió a todos los mexicanos ayudar y pagar en forma puntual sus contribuciones, que ya no se desvían para enriquecer políticos, sino se utilizan para beneficiar a toda la sociedad.

El presidente recordó que ya no hay privilegios fiscales y los despachos de supuestos especialistas para evadir impuestos no van a poder con la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro que es una eminencia. “Ahora no hay influyentismo que valga”.

Indicó que van muy bien los programas de bienestar y las pensiones para los adultos mayores tendrán un incremento del 25 por ciento.

De igual forma, están garantizados lo recursos para el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo, la Refinería de Dos Bocas, dos plantas coquizadoras, dos plantas termoeléctricas en Mérida y Valladolid, Yucatán y las obras de interconexión en Baja California Sur, así como 34 proyectos más.

Agregó que se ha conseguido reestructurar deuda con países como Japón, donde el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y su equipo, que no son protagonistas, lograron bajar las tasas de crédito de 6 a 1 y 2 por ciento.

En otro contexto, el Presidente pidió paciencia a los trabajadores de Fertinal ya su dirigencia, pues no se ha tenido utilidad y por lo tanto no hubo reparto de esta.

Señaló que Fertinal es una empresa pública con problemas financieros y los fertilizantes se entregan en forma gratuita para el desarrollo del campo. “No nos traten como patrones inhumanos y explotadores, dennos tiempo”, pidió.