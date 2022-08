No hay aparato, es el pueblo, es la gente. Entre más participación de los ciudadanos, mejor, y hacía allá tenemos que ir: AMLO

URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “buena” la jornada interna en Morena para elegir delegados al Congreso, pues participaron más de 2 millones 500 mil militantes, pero reconoció que hubo viejas e ilegales prácticas.

“Hay, desde luego, inconformidad. Hay que mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas; no se generalizó, no es como los opositores, los conservadores hubiesen querido”, indicó.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional comentó que estuvo viendo que sus opositores repetían y repetían, la existencia de fraude e irregularidades, pero nada que ver con lo que ellos han hecho.

Indicó que hubo facilidad para la participación de todos, ojalá y así se haga en todos los partidos, que en el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir, que no sean nada más los de arriba los que hacen los acuerdos, los enjuagues y deciden en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México.

“Es muy importante el que participe la gente. Dos millones 500 mil ciudadanos es mucho”.

Y no hay aparato, es el pueblo, es la gente. Entre más participación de los ciudadanos, mejor, y hacía allá tenemos que ir.

“Me dio gusto saber que había obtenido, en el distrito en que participó como candidato, primer lugar ‘El Fisgón’. Y ni modo que ‘El Fisgón’ acarreara. Ganó porque pues ha estado ayudando, y ha estado ayudando en algo que es muy importante, no sólo para Morena, sino para todos los partidos: ‘El Fisgón’ ha estado ayudando en la formación de jóvenes.