No lo pensé mucho: Aguirre

LO PRESENTA MALLORCA COMO SU NUEVO DT

Afirma que se juntan el hambre con las ganas de comer

PALMA, España.- El entrenador mexicano Javier Aguirre ha afirmado este jueves a su llegada al aeropuerto de Palma que no tuvo que “pensar mucho para fichar por el Mallorca” y volver a LaLiga en sustitución de Luis García Plaza, destituido el martes.

Aguirre fue recibido por el director de Fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, quien le dio la bienvenida antes de dirigirse a las oficinas del club para terminar de perfilar su contrato que, en principio, finalizará el 30 de junio con opción a prorrogarlo si consigue la permanencia.

El Mallorca es antepenúltimo en LaLiga con 26 puntos, a 1 de la salvación, y arrastra una racha de seis derrotas consecutivas.

NUEVE FINALES

Javier Aguirre afirmó en su presentación como nuevo técnico del Mallorca, que a su equipo le esperan “nueve finales a tumba abierta” en los partidos que faltan para que acabe Laliga.

“Estoy muy contento de estar aquí y de regresar a la mejor Liga del mundo. Todo en el Mallorca me ha causado buena impresión, la grada, el ambiente; desde dentro te das cuenta que hay material para trabajar por la Primera”, dijo Aguirre, que se presentó ante los medios de comunicación acompañado del CEO de Negocios del club balear, Alfonso Díaz, y el director de Fútbol, Pablo Ortells.

“Necesito saber cómo esta aninómetro porque estar en descenso es una situación muy incómoda” dijo Aguirre en alusión a la plantilla que dirigirá a partir de ahora.

POR LA SALVACIÓN

Aguirre restó importancia a la racha de seis derrotas consecutivas que enlazan los bermellones.”La experiencia me dice que no puedes ver todo negro. Debe haber un equilibrio emocional y yo ya he navegado en estas aguas con anterioridad. A los jugadores les diré la verdad y desde el corazón. Nos queda una Liga de 27 puntos y he visto que hay capacidad de mejora”, señaló.

SE JUNTAN EL HAMBRE CON LAS GANAS DE COMER

Preguntado por qué decidió regresar a España respondió: “A mí me pone trabajar, y si eso coincide que vengo a la liga española y que alguien me necesita, entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Me siento orgullosamente mexicano, pero (Rayados de Monterrey) decidió que yo había cumplido un ciclo. Y lo acepté porque soy un profesional. En absoluto me decepcionó la liga mexicana; es muy fuerte, aunque le reprocho la falta de difusión (internacional) que tiene y ése es nuestro talón de Aquiles”.