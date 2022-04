No me pueden correr: Adán Augusto

El secretario de Gobernación anduvo en Sonora el sábado y ayer en Coahuila.

Así, en plena campaña por la consulta de revocación, que será el próximo domingo diez de abril.

Y acompañado por Alfonso Durazo, gobernador sonorense, soltó un discurso explosivo:

-Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la reforma eléctrica, le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica.

Vamos a apoyar al movimiento, para que el diez de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México y me dijo:

“Hay que tener cuidado no te vayan a correr los del INE”

Y le dije, mire:

“No me pueden correr, pero, supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo (Alfonso) en la esquina de Pino Suárez y Niños Héroes y decir, pues, es un honor que me corran por apoyar a López Obrador”.

Así, ya, en el descaro.

Y todo pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ya dijo que no, que el decretazo aprobado por Morena no aplica para la consulta.

-No respetan la ley quienes debieran respetarla y quien debería ser ejemplo de rectitud, congruencia y quienes criticaron siempre a los adversarios de hacer lo mismo, se escuchó en radiopasillo.

Ya en campaña

Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto, está metida de lleno… en 2024.

Sí, en la candidatura presidencial.

La jefa de gobierno viola un día y otro también la ley al promover la consulta de revocación de mandato.

No conforme con ello, ayer andaba en Aguascalientes y Durango para unirse a las campañas de Nora Ruvalcaba y Marina Vitela, candidatas a gobernadoras, respectivamente, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¡Ah, eso sí!, tuiteó que dejó a cargo del changarro a Martí Batres Guadarrama, el secretario de Gobierno que, por cierto, anda también voladito con la candidatura 2024, pero a la CDMX.

La oposición

Mientras, la oposición que arrebató nueve alcaldías a Sheinbaum Pardo en la elección del año pasado no se duerme.

Este lunes Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa en Azcapotzalco, asumirá la vocería de la UNA-CDMX para abril.

Y el tema candente, caliente como la primavera que ya se siente en todo el país, es la falta de agua.

Sí, la escasez es generalizada.

Le pega a las zonas más ricas de la capital, pero también a las más pobres.

El objetivo de la Unión de Alcaldías de la CDMX es combatir esa sequía en colaboración con las autoridades locales y Sacmex.

-Tal vez este sea el único asunto que una a Morena con la alianza PRI-PAN-PRD con el mismo proyecto -ayudar a los ciudadanos, a los que se deben- se escuchó en radiopasillo.

radiopasillo@ova.com.mx