No me sumaré al clima de linchamiento en contra de EPN: Monreal

RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, descartó sumarse al clima de linchamiento en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.

“Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia y no me sumo al clima de linchamiento de nadie, ¡de nadie!, de donde vengan”, enfatizó.

El presidente de la junta de Coordinación Política destacó que la presunción de inocencia y el debido proceso son sagrados, por lo que no se convertirá en un juez implacable, en un Torquemada, sin tener elementos de acuse.

En entrevista, al término de la inauguración de la Exposición Fotográfica “Más cerca de ti”, Ricardo Monreal consideró que este tipo de procesos deberían llevarse a cabo en los tribunales y no ser litigados en los medios de comunicación.

“No me voy a convertir en un Torquemada, ni en un juez implacable sin tener los elementos que acusen, no lo voy a hacer, y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el ministerio público, no en tribunales de medios”, destacó.

Señaló que sería incongruente que, luego de ser víctima de persecución política, ahora se sume a un clima de linchamiento en contra de Enrique Peña Nieto.

“Yo he sido víctima de eso y no voy a hacer lo mismo ahora que soy de la mayoría legislativa, sería incongruente que cuando fui perseguido todos aplaudían y ahora que soy parte del gobierno, del gobierno legislativo como mayoría me sume a este clima de linchamientos a priori”, subrayó.

Por ello, insistió en que esperará a que la justicia se aplique en caso de existir los elementos contra Peña Nieto, aunque es el juez y el Ministerio Público los que deben determinar el grado de responsabilidad de quienes enfrenten este tipo de acusaciones.

“No me voy a sumar al clima de linchamiento de nadie, porque soy un hombre serio, abogado, maestro de derecho, y no quiero que mis alumnos me reclamen”, reiteró.