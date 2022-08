No tengo nada de qué avergonzarme, dice AMLO de caso Pío

URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudirá ante la Justicia Federal para explicar el origen y destino de los recursos que recibió Morena como aportaciones vía su hermano Pio López Obrador.

“No voy acudir, pero si puedo enviar un texto en el que explique todo. No tengo nada de qué avergonzarme”, afirmó.

#mañanera | Sobre la petición de Pío López Obrador, el presidente @lopezobrador_ destacó: “voy a enviar un texto. No tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay problema, debería de entregar toda la información el @INEMexico, yo no soy corrupto y mi hermano tampoco”. @Notimex pic.twitter.com/XqP89LIgkB

— Agustín Lozano (@tinlozano1) August 25, 2022