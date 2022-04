Nos vemos en tribunales: Sasha

Envía mensaje a De LLano, en redes

La cantante Sasha Sokol, quien cobró gran notoriedad en la década de los 80s con el grupo Timbiriche, tomó la decisión de llevar a los tribunales el caso de abuso que sufrió por parte de Luis de Llano Macedo, cuando pertenecía al grupo y él era el productor.

Fue a través de las redes sociales, que la reconocida cantante dio a conocer su decisión: ‘Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos’.

Sasha Sokol, quien llegó a ser adicta a la cocaína y se rehabilitó en 1993, publicó en redes: ‘Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los catorce años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio’.

SECRETO

Aunque era un secreto a voces la relación romántica que el productor Luis de Llano sostenía con Sasha, aún menor de edad, no fue sino hasta el mes pasado cuando la intérprete rompió el silencio a través de redes sociales en las que señaló que De Llano Macedo sostuvo una relación abusiva con ella, cuando el productor contaba 39 años de edad.

Todo comenzó cuando en una entrevista con Yordi Rosado, el hermano de la también productora Julissa, reveló escabrosos detalles de la relación que sostuvo con Sasha, cuando ella era aún menor de edad.

Las declaraciones de Luis hicieron enojar a Sasha, quien decidió tomar acciones legales.

LO ADMITE

En aquella entrevista, Luis de Llano reconoció que: ‘Sí, sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó’. A pesar de que la madre de Sasha Sokol no estuvo de acuerdo con la relación, no hizo nada por impedirla.

‘La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente’, recordó De Llano Macedo.

Confesó que nunca supo si la intérprete realmente estuvo algún día enamorada de él: ‘Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente’.