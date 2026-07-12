Fiscalía abre tercera investigación por muerte de mexicano en operativo de ICE

La muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston entró en una nueva etapa.

La Fiscalía del condado de Harris confirmó que abrió su propia investigación y mantiene comunicación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para obtener acceso a la evidencia reunida por las autoridades federales.

Con esa decisión, el expediente suma tres investigaciones simultáneas: la del FBI, la de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS Office of Inspector General, OIG) y la de la autoridad local del condado donde ocurrió el operativo.

La incorporación de la Fiscalía de Harris cambia el panorama institucional. Hasta ahora, las pesquisas permanecían bajo control de organismos federales. La participación de una autoridad local añade un nuevo nivel de revisión sobre el uso de la fuerza y sobre la forma en que se preservó la evidencia tras el operativo.

Versiones opuestas sobre el operativo y disparo

El fiscal del condado, Sean Teare, informó que su oficina trabaja con el FBI para acceder a la información reunida durante la investigación federal. Días antes había explicado que la evidencia permanecía bajo resguardo del gobierno estadounidense, lo que impedía avanzar en una pesquisa propia. La coordinación anunciada modifica por primera vez ese escenario.

Versiones opuestas

Ninguna de las tres investigaciones ha presentado conclusiones, identificado públicamente al agente que disparó, anunciado sanciones administrativas o informado sobre posibles cargos penales.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que un agente abrió fuego después de que el conductor de la camioneta intentó embestirlo durante el operativo.

La familia de Lorenzo Salgado y los trabajadores que lo acompañaban rechazan esa versión. Aseguran que nunca existió una agresión contra los agentes y exigen que se esclarezcan las circunstancias del disparo.

Ampliación del enfoque investigativo

La ausencia de grabaciones de cámaras corporales mantiene abierta la disputa sobre lo ocurrido y ha incrementado las exigencias de organizaciones civiles y representantes políticos para que la investigación se desarrolle con transparencia.

Lo que ahora está bajo revisión

La apertura de una tercera investigación amplía el foco del caso. El análisis ya no se limita al disparo que provocó la muerte del mexicano, sino que alcanza la planeación del operativo, la actuación de los agentes, la preservación de la evidencia y la coordinación entre las distintas corporaciones involucradas.

Mientras las tres investigaciones permanecen abiertas, el expediente continúa sin una versión definitiva de los hechos ni responsables identificados.

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