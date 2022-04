Obligados a ganar

El cementero Adrián Flores, sin pretextos

Ante América disputan su pase directo a la Liguilla

El defensa de la Máquina Cementera de la Cruz Azul, Adrián Aldrete, está consciente que en el duelo contra las Aguilas del América están obligados a no cometer errores en el marco de uno de los partidos más importantes que enfrentarán en el marco del Torneo de Clausura 2022 y en uno de los estadios más representativos del balompié mexicano: El majestuoso Estadio Azteca.

Reconoce que al interior del vestidor que comanda el peruano Juan Reynoso hay máxima concentración, pues todos los elementos son sabedores que hay mucho en juego en este cotejo previsto para llevarse a cabo el sábado al sur de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el ex defensa de las Aguilas del América, cuadro al que enfrentarán hizo una crítica de la institución a la que pertenece y señaló que será hasta el duelo contra los americanistas cuando sabrán si avanzan de forma directa a la Liguilla por segunda campaña consecutiva o si por el contrario tendrán que disputar el repechaje o repesca, como también se le conoce.

PUNTOS PERDIDOS

Con absoluta franqueza, el zaguero dice que no han sabido retener puntos importantes: “El equipo es consciente que se han dejado ir puntos importantes, que ahorita no estaríamos en esta instancia; se viene un partido sumamente importante por todo. Es muy importante saber qué es lo que no se ha hecho bien, lo que se ha hecho bien y los errores que hemos tenido en todas las líneas”.

El lateral del conjunto con sede en La Noria apuntó que para el equipo comandado por Juan Reynoso será una obligación vencer a su acérrimo rival, en la última fecha de la Fase Regular, en la cancha de Estadio Azteca, pues mantienen la esperanza de poder conseguir todavía el boleto directo a la Fiesta Grande, como también se le conoce a la Liguilla.

NECESARIO

Más allá del rival, el cuadro cementero tiene la mente fija en lograr los tres valiosos puntos: “Es algo que más allá del equipo rival, la instancia en la que estamos es una necesidad que tenemos, el ganar, el sacar los tres puntos, entonces no solamente se trata del rival al que enfrentemos en esta fecha, sino la necesidad en la que nosotros mismos nos hemos metido, tenemos que sacar un resultado positivo para empezar mejorar un poco los aspectos que nos han fallado”.

“El equipo es consciente de que se han dejado muchos puntos muy importantes que ahorita no estaríamos en estas instancias. Se viene un partido muy importante por todo, primero porque siempre estos partidos son especiales, con equipos grandes; segundo porque ganando, por ahí con un par de resultados, podemos estar dentro de los primeros lugares”, apuntó.

“La mayor motivación es que podemos meternos en los primeros lugares, dando un golpe de autoridad con un equipo que en las últimas fechas ha hecho muy bien las cosas, entonces yo creo que esa es la mayor motivación que debemos de tener, la motivación sale de adentro, nopuede venir alguien de afuera yayudarnos con eso, estoy seguro que afinando estos detallitosque nos han costado el no serlo contundente que veníamossiendo, creo que puede ser unpartido redondo”, abundó.

Sobre el cambio de posiciónque le asignó el entrenador delos cementeros, el andino JuanReynoso, señaló que no es unaposición que desconozca. En losdos más recientes encuentrosdel cuadro cementero el entrenador Juan Reynoso colocó alzaguero como central, y no enla lateral izquierda que es donde suele acomodarlo. Pero eljugador ni sufre ni se acongoja y dice que: “No es una posición que desconozca, de hecho,el primero en ponerme ahí fueTomás Boy en el Morelia, a los19 años, no es algo raro. El temaaquí es aportar donde te necesite el equipo, y si esa es la decisión, yo estoy encantado desumar”. (Con información deVamoscruzazul.Bolavip.com)