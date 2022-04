Ofrece diputada María Clemente García disculpas a Santoago Creel y éste las acepta

POR PATRICIA RAMÍREZ

La diputada María Clemente García ofreció una disculpa al diputado Santiago Creel Miranda, luego de que ayer lo jaloneó y le arrebató el micrófono mientras conducía la sesión de la Cámara de Diputados donde se votaba una reforma en materia de salud mental y que terminó entre gritos por las declaraciones transfóbicas del panista Grabriel Quadri de la Torre.

“Que gran lío. El deber no me obliga sino que de todo corazón ofresco mis más sinceras disculpas al diputado Santiago Creel Miranda. Mi comportamiento no fue correcto, por el contrario fue irrespetuoso, con el mismo corazón pido disculpas al pueblo de México por presenciar la vergonzonza escena, ustedes merecen lo mejor de nostros, hoy no lo tuvieron. Sinceramente reciba usted mis disculpas”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

De inmediato, el diputado Santiago Creel aceptó la disculpas y reconoció que es importante reconocer los errores. “Equivocarse es condición de todas y todos, pedir disculpas es una escasa virtud que valoro y aprecio, veámos para adelante, démosle vuelta a la página”, respondió.

La legisladora, quien se describe como orgullosamente una mujer trans, pobre, prieta y una persona con VIH, anunció anoche que dejará la bancada de Morena, por lo que consideró actitudes hipócritas y no apoyar verdaderamente las causas de la comunidad de la diversidad sexual.

“Agradezco su empatía y comprensión dipurado, ya quisiera haber recibido ayer por parte de @DiputadosMorena la mitad de la nobleza de la que hoy recibo de usted”, concluyó la legisladora, una de las dos representantes trans que llegan por primera vez a la Cámara de Diputados.