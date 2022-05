ONG: los médicos cubanos en el exterior están en “condiciones de esclavitud”

Ciudad de México, 25 may (EFE).- Las ONG Prisoners Defenders, Outreach Aid to the Americas y la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) denunciaron este miércoles en Ciudad de México que los médicos cubanos en misiones estatales en el exterior trabajan en condiciones de “esclavitud moderna”.

La denuncia, basada en un informe presentado el pasado enero, tiene lugar en medio de la polémica por el reciente anuncio sobre la contratación de 500 médicos cubanos por parte del Gobierno mexicano, decisión criticada por la oposición y los colegios nacionales de medicina.

Las ONG argumentaron que las llamadas misiones de internacionalización de Cuba -donde participan principalmente médicos, pero también otros profesionales- son la mayor fuente de divisas del país.

“Es ahí donde reside el poder económico de Cuba, en la esclavitud”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.

Según estimaron los organizadores, las misiones recaudaron hasta 8.500 millones de dólares al año, como recoge la tercera ampliación (de enero de 2022) de la denuncia remitida en 2019 a la Corte Penal Internacional (CPI) y la ONU por estas ONG.

Larrondo aseguró que en 2020, en una misión previa de médicos cubanos a México, cada uno de los 585 participantes recibió 724 dólares por tres meses de trabajo (400 en México y el resto al regresar a Cuba), cuando las autoridades mexicanas confirmaron que pagaron a Cuba por cada uno 10.750 dólares.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, aseguró por su parte que “más del 80 % del dinero que Cuba cobra por las brigadas médicas va a parar al régimen y no a los médicos cubanos”.

Pese a las críticas, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la misión. “¿Por qué no tener a los médicos? Y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás”, declaró en su rueda de prensa matutina del pasado 18 de mayo.

La Secretaría de Salud de México informó a mediados de mes que el acuerdo, firmado durante la reciente visita de López Obrador a Cuba, tiene vigencia de dos años y podrá modificarse por mutuo consentimiento o podrá darse por terminado en cualquier momento.

LA DENUNCIA

La denuncia publicada por estas ONG el pasado enero cuenta con más de 1.000 testimonios y entre sus hallazgos destaca que el 75 % de sus participantes afirma que no fue voluntariamente a las misiones.

Además, un 87 % aseguró que influyeron factores económicos en su decisión y un 41 % sufrió algún tipo de acoso sexual de los funcionarios del Estado –conocidos como jefes de misiones– que los acompañaron en sus labores.

De acuerdo con las ONG, estas cifras incluyen a los médicos que ya han pasado por México.

Las asociaciones remarcaron que, según la llamada “ley de los ocho años”, se le prohíbe la entrada en Cuba durante ese período a aquellos profesionales que abandonen antes de tiempo su misión o no regresen inmediatamente después de concluirla.

La conferencia de este miércoles cambió abruptamente de sede, originalmente prevista en el Museo de Memoria y Tolerancia. Los convocantes aseguraron haber recibido extorsiones “del Partido Comunista de México” y el establecimiento les indicó que no podía garantizar su seguridad.

Larrondo denunció que también se les solicitó no criticar al presidente López Obrador. “Coartar la libertad de expresión no puede ser la bandera de ningún partido que se diga de izquierdas”, sentenció. EFE