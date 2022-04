Oposición equivocada

La esperanza de los partidos de oposición que llamaron a no participar en la revocación del mandato era que no se llegara a 10 millones de sufragios en todo el país.

Sin embargo, la participación ciudadana se acercó al 20 por ciento del padrón electoral y, sobre todo, más del 90 por ciento de los votos fueron en favor del mandato de Andrés Manuel López Obrador para que concluya su gobierno en 2024.

Alrededor de 17 millones de mexicanos fueron a las urnas y, de ellos, apenas el 7 por ciento votó por la revocación del mandato, el 92 por ciento respaldó al presidente de la República con una participación del 18.02 por ciento del padrón.

La oposición desperdició la oportunidad de llamar efectivamente a la revocación pero por no querer quedar exhibidos por su poca representación, decidieron abstenerse, lo cual les resultó peor, pues muestran que no tienen fuerza alguna para pelear con posibilidades la presidencia de la República para el 2024, ni siquiera por aglutinarse en un mazacote entre PAN, PRI y PRD.

Era claro que no había interés en la ciudadanía por revocarle el mandato al Ejecutivo Federal por lo que no se esperaba una votación mayoritaria ni vinculante para hacer el ejercicio valido en caso de alcanzar el 40 por ciento de votos del padrón exhibidos.

Quince millones de votos en favor de López Obrador no son pocos, son más de los que obtuvo Ricardo Anaya del PAN o José Antonio Meade del PRI, en los comicios del 2018. Esto significa que el voto por Morena sigue fuerte ahora habrá que pensar en refrendarlo en el 2024, cuando Andrés Manuel ya no aparecerá en las boletas electorales y sea otro el aspirante de Morena a la silla presidencial.

Hoy todo se enfoca al anticipado proceso de selección del candidato o candidata del partido en el poder a la presidencia de México. Ya veremos.

SUSURROS

Un petardo resultó la bomba que lanzó ayer por la mañana el periódico Reforma en su nota de portada que anticipaba la liberación de Emilio Lozoya al pactar un criterio de oportunidad y llegar a un acuerdo reparatorio en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.

La audiencia anunciada para hoy, de Lozoya, fue diferida tras apenas 13 minutos de iniciada.

Aún no existe claridad sobre si se alcanzara el acuerdo de oportunidad mediante el pago de solo 10.7 millones de dólares (220 millones de pesos aproximadamente) y la entrega de 5 valiosas propiedades del exdirector de Petróleos mexicanos.

Lo cierto que Lozoya no ha aportado pruebas fehacientes sobre a quiénes entregó los millones de dólares recibidos como sobornos en las denuncias en su contra. Difícil situación.

Email: salvadormartinez@visionmx.com Twitter: @salvador_mtz