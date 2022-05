Oposición unida o 2024 será de Morena; Ebrard, Sheinbaum y la impunidad en L12

La única opción que tiene la oposición en 2024 es ir unida.

De lo contrario, el triunfo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es inevitable, seguro.

Andrés Manuel López Obrador alardeó el domingo:

– Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza.

Se refería a las elecciones de junio próximo, cuando se renueven seis gubernaturas. Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo irán a las urnas.

Y hacía un símil con el beisbol.

Temo decirle que no será así.

Y no lo será, precisamente, porque PRI, PAN y PRD están en su momento.

Por supuesto, Morena es favorito porque las becas y las pensiones que entrega este gobierno son una compra de voto disfrazada.

Es el PRI reloaded.

Haber votado en equipo contra la reforma eléctrica es el más grande éxito de la alianza antinatura hasta ahora.

Debo recordarle, además, que en 2021 Morena, su novena -en términos beisboleros, como le gusta- fue apaleada en la CDMX de su consentida Claudia Sheinbaum, y en el Estado de México, de su otra consentida Delfina Gómez Álvarez.

Nomás perdieron en la capirucha nueve de dieciséis alcaldías.

Y en suelo mexiquense el otrora Corredor Azul: Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y anexas.

Esa sí fue paliza.

Vendrá ahora la reforma electoral.

Andrés Manuel sabe perfectamente que no pasará, como la eléctrica.

Ambas son reformas constitucionales, que requieren las dos terceras partes de los diputados y senadores para ser aprobada y Morena no las tiene en ninguna de las cámaras. Mayoría calificada, se llama.

Luego, entonces, el tabasqueño sólo busca un efecto mediático.

Sí, hacer ruido, bulla, escándalo, que le servirá para exhibir a los traidores a la patria que rechazaron la reforma eléctrica que salvaría al país y que quieren continuar con un Instituto Nacional Electoral (INE) corrupto, vendido, entregado a intereses oscuros y empresariales.

Ese será el discurso, porque batearán su iniciativa.

Es más, la echarán del parque, para continuar con el tema beisbol.

Ayer, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes del PAN, PRI y PRD, respectivamente, anunciaron que, como en el caso de la eléctrica, presentarán su propuesta.

¡Ah! y le darán con todo a la del tabasqueño.

Sí, Andrés Manuel tiene razón: habrá otra paliza.

Ebrard y Sheinbaum, implicados en la L-12

Un año después de la caída de la trabe de la Línea 12 del Metro, por la que murieron 26 personas, incluido Brandon, un niño de 12 años, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde cobra la Fiscal Carnala -AMLO dixit- Ernestina Godoy Ramos nomás no tiene un solo detenido o procesado.

Marcelo Ebrard Casaubon la construyó y hasta le llamó Línea Dorada y quiere ser candidato presidencial de Morena en 2024.

Claudia Sheinbaum la heredó, ciertamente, pero le preocupa más andar detrás de López Obrador para que le regale esa candidatura que dar mantenimiento a la obra de su adversario.

Y todavía se atreve a llamarle incidente a la caída, al desplome, de una ballena que hace exactamente un año causó una tragedia.

La corcholata -así llama López a sus aspirantes por aquello del destape de la época de los dinosaurios- capitalina tiene mala suerte: primero se le murieron 26 adultos y menores en el colegio Rébsamen, cuando era delegada en Tlalpan, luego 26 en la Línea 12 del Metro, ya como jefa de gobierno.

Y Ebrard, cínicamente, dice que él no fue, que se busque entre los constructores.

Y éstos hacen lo que cualquier empresario abusivo y gandalla: pagar, indemnizar a los familiares que, necesitados generalmente en un país con 59 millones de pobres, doce en pobreza extrema, aceptan migajas.

Así, las dos corcholatas.

Y así la impunidad.

Curiosamente, la audiencia para acusar a ocho civiles y a dos empresas de esas muertes, se pospuso por cuarta vez.

Y hasta junio.

Justo después de las citadas elecciones estatales.

Qué curioso.

Vámonos:

Menos crecimiento y más inflación… y más muertos.

La realidad tiene otros datos.

albermontmex@yahoo.es @albermontmex