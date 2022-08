Ordena otra vez el TEPJF incluir a MC en la Permanente

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó, otra vez a la Cámara de Diputados llamar a un periodo extraordinario de sesiones para incluir a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente y sentenció que de no hacerlo dictará medidas de apremio.

En sesión privada, los magistrados determinaron vincular a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en tres días, contados a partir de la notificación de la sentencia, lleve a cabo las gestiones necesarias para que la Comisión Permanente convoque al pleno de la Cámara de Diputados e integre de forma plural y representativa a la Comisión Permanente, de manera que todos los grupos parlamentarios de esa Cámara se encuentren representados en ella.

Además, deberá actualizar el marco normativo para que se asegure que la integración de la Comisión Permanente será representativa de todos los grupos parlamentarios. Esta normativa deberá concretarse y entrar en vigor antes del inicio del próximo periodo de receso del Congreso de la Unión

Para esos efectos, el Tribunal Electoral también vinculó a la Cámara de Diputados, a efecto de que, en sesión de pleno, determine qué diputación deja de integrar la Comisión Permanente y sume a la diputación que determine Movimiento Ciudadano como integrante de la mencionada Comisión.

Recordaron que en enero de este año, la sala superior le ordenó a la Cámara de Diputados y a su Junta de Coordinación Política que en la siguiente integración de la Comisión Permanente estuvieran representados todos los grupos parlamentarios conforme al principio de máxima representación efectiva. Posteriormente, en diversas resoluciones incidentales relacionadas con el incumplimiento de la sentencia principal, la sala superior reiteró la necesidad del cumplimiento de su sentencia.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con los votos a favor de la magistrada Janine Otálora Malassis y de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, así como del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón; y el voto en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, determinó que las manifestaciones realizadas por el presidente de la Jucopo no son suficientes para tener por cumplido lo ordenado.

En ese sentido, impusieron una amonestación a las diputaciones representantes de los grupos parlamentarios que refrendan la posición de no cumplir las resoluciones de esta sala superior, es decir, a los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco, Carlos Alberto Puente Salas y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, de los grupos parlamentarios Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, respectivamente. En este punto, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado Indalfer Infante Gonzales votaron en contra.

Por último, se apercibió a la Jucopo y a la mesa directiva de la Comisión Permanente a que, en caso de persistir el desacato, se impondrán las medidas de apremio que correspondan.