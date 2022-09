PAN rechaza militarización impulsada por el presidente AMLO

RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

El PAN en el Senado rechazó la militarización impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no apoya su obsesión de militarizar el país por su obcecación de aplicar un modelo de gobiernos populistas.

Ante el inicio de la discusión de la propuesta de adición a la Ley de la Guardia Nacional, que contempla ampliar la presencia de las fuerzas armadas hasta el 2029, el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería del Puerto, insistió en que la militarización no es la solución al grave problema de inseguridad que prevalece en el país.

Indicó que al Ejército mexicano se le está “cargando la mano” con funciones que no son inherentes a su función natural de defender la soberanía del país.

“En el PAN estamos en contra, somos un país democrático y en una democracia el poder debe ser civil, no militar, y continuaremos defendiendo la democracia”, aseguró.

Rementería del Puerto explicó que el grave problema de militarizar la seguridad pública es dar más responsabilidades a la milicia de las que manda su propia naturaleza.

“No sólo se están violando tratados internacionales, los militares tienen leyes que son incompatibles con los mandatos civiles y eso provocará más desorganización y caos al país.

“Aprobamos la Guardia Nacional con la condición expresa en la Constitución de que fuese civil, que la participación de las Fuerzas Armadas fuera para cuestiones de seguridad pública, de manera complementaria y temporal, hasta 2024, no hasta el 2029”, reprochó.

El legislador veracruzano dijo que Morena quiere cambiar tanto el mando como el periodo, contraviniendo la Constitución y sus promesas de campaña, además de no apostar para fortalecer un esquema de seguridad integral.

“Su formación no está diseñada para labores de seguridad pública, la presencia de militares no es garantía para la reducción de la violencia. De 2018 a 2021 pasamos de 54 mil a 80 mil militares en tareas de seguridad y la violencia no ha bajado”, dijo.