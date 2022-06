PAN y Morena se denuncian mutuamente para tener el control del Congreso

POR EDUARDO VIZCARRA.

Ciudad Victoria Tamaulipas,- El PAN y Morena en Tamaulipas intercambian demandas por el pleito por el control del Congreso de Tamaulipas que no ha concluido.

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentó una denuncia contra Morena por vandalismos, a lo que el partido guinda respondió que ellos preparan otra acción legal por la presunta intromisión de personas armadas al Congreso del Estado.

“No permitiremos que vengan a pisotear a los empleados y dañar al congreso, y no solo eso, sino también al pueblo de Tamaulipas, con quienes tienen un compromiso, son cosas que no pueden seguir pasando. No pueden confundir a la ciudadanía con sus mentiras, pero con estos actos vemos quienes son y quienes no, vemos quienes son los que llevan al congreso a este denigrante momento, son las y los diputados de Morena”, señaló el líder del Acción Nacional en Tamaulipas.

La semana pasada, la 65 Legislatura del Estado, enfrentó su día más caótico hasta la fecha con la toma del salón de plenos por parte de Morena y la sesión vía Zoom realizada por los panistas para aprobar una iniciativa sobre la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El presidente del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú Galván, acompañando al Grupo Legislativo de Acción Nacional, informó que interpusieron una denuncia contra los diputados de Morena por los actos de violencia y vandalismo que generaron recientemente en el Congreso de Tamaulipas.