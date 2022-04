Permite el voto electrónico abaratar costos y da certeza y rapidez a los resultados: IECM

POR PATRICIA RAMÍREZ

En el corto plazo, el voto electrónico otorga certeza a los resultados y no tiene errores humanos en la contabilidad de los sufragios, tampoco permite el voto nulo no intencional y, principalmente, genera abaratamiento en costo de los comicios, aseguró el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Ernesto Ramos Mega.

Durante el foro virtual “Conversamos sobre Participación: el Voto Electrónico”, organizado por el Instituto Distrital de la Participación Ciudadana y Acción Comunal de Colombia (IDPAC), explicó que en México desde hace varios años se implementa el voto electrónico en la Ciudad de México, para lo cual se desarrolló la app “IECM SEI” para sistemas operativos IOS y Android.

Explicó que la app IECM SEI permite verificar si las personas que van a votar por internet se encuentran en el listado nominal y tienen el derecho de votar. Asimismo, dijo que durante el registro para participar, el sistema realiza una identificación biométrica de las personas, utilizando la cámara del teléfono inteligente y revisa que efectivamente sea la misma persona que aparece en la credencial para votar.

“Esto es un elemento de seguridad que otorga la confianza de que no hay nadie suplantando a otra persona, sino que quien es dueño de la credencial para votar es la misma persona que va a participar”, aseguró.

En el encuentro en el que también participó el director del IDPAC, Alexander Reina Otero, el consejero Ramos indicó que el Sistema Electrónico por Internet (SEI), desarrollado por el IECM, garantiza que todos los datos de las personas están encriptados y asegurados en los servidores del Instituto y una vez que concluye el proceso de elección o participación, toda la información es eliminada.

Apuntó que el voto por internet es una alternativa muy buena para la ciudadanía que desea utilizar las nuevas tecnologías. Dijo que hay un periodo amplio de siete días para poder participar por esta modalidad, se puede hacer desde donde sea y en el horario que mejor convenga.

Sin embargo, el consejero Ramos Mega sostuvo que esta modalidad no suplanta al voto presencial, pues el voto por internet es un complemento para las personas que buscan nuevas tecnologías, “pero no me parece que en este momento se pueda suplantar completamente”.

Sostuvo que una de las virtudes del voto por internet es que ayuda a las personas con alguna discapacidad a emitir su sufragio desde cualquier lugar, sin necesidad de desplazarse, ni pedir ayuda a terceros. “Las nuevas tecnologías en los procesos electorales, ofrecen oportunidades más amplias que las que ofrece la boleta en papel y la instalación de mesas de votación tradicionales.

Al referirse a la seguridad del voto electrónico, dijo que uno de los problemas a los que se enfrentan las autoridades electorales es la percepción de la ciudadanía hacia estos mecanismos, debido a que la sociedad atraviesa por una ola de noticias falsas y desinformación en las redes sociales.

En este sentido, dijo que para garantizar la seguridad del voto electrónico, el IECM solicita diversas auditorias por parte de universidades, “quienes verifican que el software hace lo que dice que tiene qué hacer”.

Finalmente, reiteró que no se puede transitar del voto físico en papel al electrónico de la noche a la mañana, se deben organizar elecciones con alternativas de votación, ya sea que las personas participen con equipos electrónicos de votación de manera presencial, o a través de una App electrónica con dispositivos móviles, o tradicionalmente en mesas receptoras de votación con el uso de una boleta de papel.

Solamente a través del tiempo y con los buenos resultados, se podrá ver una transición a los mecanismos electrónicos en la democracia participativa, concluyó.

