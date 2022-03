Permitir pilotos positivos de covid

LA PROPUESTA DE SERGIO PÉREZ

Sobre el campeonato dice que quiere podio

Durante la última sesión de ensayos de pretemporada y la primera carrera del calendario de la Fórmula 1, a celebrarse este domingo en Baréin, se han registrado dos casos de pilotos positivos de Covid-19. Se trata de Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel, quienes no podrán tener acción este fin de semana.

En el campeonato del año pasado, el piloto tapatío de la Escudería Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, se perdió dos jornadas por el coronavirus, por lo que considera que la Fórmula 1 debería permitir a los pilotos conducir si están en condiciones para ello.

En declaraciones que recoge ESPN, el mexicano señaló que: ‘En el futuro es algo que deberíamos discutir, si permitimos que los pilotos corran con Covid, si los síntomas son leves. Obviamente los pilotos pueden ser los jueces, pero creo que tiene sentido tener esta discusión’.

‘Hemos aprendido mucho del Covid, ahora, si quieres cuidarte completamente, tienes que quedarte en casa durante 24 horas y cocinar para ti y hacer todo por tu cuenta. No hay mucho que puedas hacer, así que creo que solo depende de la suerte. Es difícil no hacer nada. Lo siento mucho por Seb y por Daniel, pero le puede pasar a cualquiera’, agregó el piloto de la escudería del burel colorado.

‘Al mismo tiempo, debes cuidar a las personas que te rodean y asegurarte de que no afectes a nadie a tu alrededor’, subrayó.

El tapatío se dio tiempo para hablar de la serie Drive to Survive de Netflix, la que no le gustó: ‘Sinceramente creo que tenían la mejor temporada en la historia de la Fórmula y la serie no fue lo que esperaba. No me gustó. Esperaba mucho más, había mucho material, sin duda otras temporadas fueron mejores’.

EL PODIO

Sobre el primer compromiso del serial, programado en Baréin, aseguró que le ilusionaría subir al podio: ‘Me encantaría estar ahí en el podio, empezar con un podio sería algo bueno para el equipo, confirmaríamos que tenemos un buen auto para el resto de la temporada, pero tenemos que ver exactamente dónde estamos en estas carreras’.

Reconoció que el bólido para esta campaña es mejor al del año pasado luego de los ajustes que hizo el cuerpo de ingenieros de la escudería: ‘Fue una buena mejoría y lo increíble fue que en cuanto pusimos el paquete no hicimos ni una vuelta de instalación, salimos directamente a dar los tiempos y el auto se comportó bastante bien. Todo funcionó como estaba previsto, entonces fue un gran ‘boost’ de motivación para el equipo, el equipo ha trabajado incansablemente los últimos meses, el equipo ha estado trabajando 24 horas, prácticamente con cambios en las noches, y creo que fue un buen resultado para todo el equipo, pero esperamos que este fin de semana podamos inyectarle motivación a todo el equipo’.

RIVALES

Aunque la Escudería Red Bull arrancará como campeona defensora, consideró que los equipos de Ferrari y McLaren tienen oportunidad de ser protagonistas: ‘Yo creo que Ferrari y McLaren serán contendientes, creo que todos estamos mucho más parejos, mucho más cerca, yo creo que pueden estar adelante. Mercedes sin duda que va a estar, fueron muy rápidos en los entrenamientos, en todas sus simulaciones se puede ver que sin duda el domingo van a estar peleando por la victoria’. (Con información de Espndeportes.com)