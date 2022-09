Piastri sustituirá a Ricciardo en McLaren

EFE

Foto: Twitter @McLarenF1

El equipo McLaren Racing informò este viernes de que el australiano Oscar Piastri se incorpora a sus filas para la temporada 2023 con un contrato de varios años, y que suplirá a su compatriota Daniel Ricciardo.

BREAKING: Oscar Piastri will race for @McLarenF1 in 2023#F1 pic.twitter.com/ssw5PzWbSV

— Formula 1 (@F1) September 2, 2022