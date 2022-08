Piden diputados informes sobre gestión de Alito a la ASF

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Los diputados de Morena buscan cerrar la pinza en torno al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y propusieron aprobar la solicitud para hacer una auditoría especial a todo el sexenio del legislador cómo gobernador de Campeche.

¡Alito Moreno no es un perseguido político, es un perseguido de la JUSTICIA ! Los fiscales de Campeche pidieron desaforarlo para que pueda enfrentar la ley por los delitos que presuntamente cometió.

⏯ @Marquez_Cecilia pic.twitter.com/nN5UHzJ7vy — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) August 18, 2022

Sin embargo, la inasistencia de los legisladores de Morena a la sesión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en protesta por lo que consideraron una manipulación para sacar del orden del día esta solicitud, impidió que tuvieran mayoría.

El presidente de la Comisión, el priista Pablo Angulo, declaró el quórum con 19 diputados, argumentando que de los 38 integrantes uno no está registrado por lo que había mayoría, por lo que se abrió la sesión.

Y aunque no había legisladores de Morena, el presidente de la Comisión pidió a sus compañeros del PRI votar a favor de uno de los puntos, que solicitaba solo un informe de las auditorías a la gestión de Moreno Cárdenas y no hacer la revisión total de los recursos, como se había aprobado en la reunión de la junta directiva de la Comisión.

Lo que se aprobó entonces solamente requerir a la ASF un informe pormenorizado sobre las observaciones e irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado, así como las acciones penales y administrativas ejercidas por la forma en que presuntamente se manipuló el gasto durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche.