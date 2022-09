Piden gobernadores de Morena a la Corte no invalidar la prisión preventiva

PATRICIA RAMIREZ

Foto: Romina Solis

Los 19 gobernadores de Morena cerraron filas con el gobierno federal y demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la figura de la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece el artículo 19 de la Constitución.

En la víspera de que el pleno de la Corte determine si vota o no el proyecto que propone inaplicar esa figura jurídica, los mandatarios estatales publicaron una carta en redes sociales.

“Estamos seguros que, en los delitos graves, la sociedad y en particular las víctimas de los delitos, desean que sus agresores no anden en libertad amenazando su integridad, sobre todo cuando esa persona sigue delinquiendo y amenaza a sus acusadores a fin de que no procedan las denuncias ante los Ministerios Públicos y las Fiscalías”, señala el documento.

La carta firmada por los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas acotaron que se ha abusado de la puerta giratoria, porque los delincuentes salen nuevamente a delinquir.

Acotaron que las cifras y la caída en los índices delictivos demuestra que la estrategia de seguridad nacional está dando resultados y en particular en el tema de la impunidad, donde la prisión preventiva oficiosa ha sido fundamental para proteger a las víctimas y mantener a los delincuentes sin poder salir a afectar nuevamente a la sociedad.

“El dilema, remarcamos, no es el número de personas que se encuentran en prisión preventiva, sino en cómo garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo”, apunta el documento difundido primero en la cuenta de Twitter del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Insistieron en que el segundo párrafo del artículo 19, la medida de prisión preventiva oficiosa debe ser impuesta por un juez de oficio, respetando el carácter subsidiario, excepcional y proporcional de la medida, es decir, no es de manera automática.

Otro punto destacado por los morenistas es que la Corte no tiene facultades para modificar o eliminar artículos constitucionales, lo cual ha sido reconocido expresamente por algunos de los ministros.

“Ante todas estas consideraciones, los gobernadores, la jefa de Gobierno y los gobernadores que firmamos estamos convencidos de que la figura de la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer. Igualmente reiteramos nuestra convicción, respeto y compromiso con los derechos humanos de todas las personas, así como con los tratados y convenciones internacionales en la materia”, acotaron.