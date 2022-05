Piden Morena y PRD revisar situación de personas con más de 2 años de prisión

POR RITA MAGAÑA

Los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal, y del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideraron necesario revisar casos de imputados que están bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y tienen más de dos años sin sentencia para ser liberados de inmediato, como el caso de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, recordó que dos años es el máximo para la prisión preventiva oficiosa y todos aquellos reos que no han sido sentenciados en este lapso deben ser liberados.

Indicó que la Constitución Política es muy clara:

“La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso y en ningún caso será superior a los dos años”.

Señaló que esta es una obligación de jueces, magistrados y ministros, porque no se puede prolongar el ejercicio judicial y si se ha cumplido con este término y no se ha pronunciado sentencia, el imputado debe ser inmediatamente puesto en libertad.

“Han incurrido en una omisión jueces, magistrados y ministros con todas aquellas personas, no sólo mujeres, qué bueno que se está despertando por la vía de mujeres, pero no sólo mujeres. El exhorto al Poder Judicial Federal es que debe de contemplar a todos, hombres y mujeres que estén en la condición de que tengan dos años sometidos a proceso y no se les ha concluido su expediente y su proceso. Debe dictárseles libertad inmediata, incluyendo a todos, hasta quienes han sido servidoras públicas en el pasado”.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera declaró que lo que hoy se vuelve indispensable es que se revisen ya los casos en pueda haber incidentes, no sólo de mujeres recluidas en el Penal de Santa Martha Acatitla, sino el de muchas personas y el de muchas otras causas que están siendo ahora llevadas a prisión preventiva cuando ya han excedido de los dos años.

“Sin duda, el caso de Rosario (Robles) es un caso señalado en este supuesto, ella está en prisión preventiva solicitada, justificada y debe ser revisada. Y el criterio, la verdad es que no, veo cómo se pueda sostener para que la mantengan en prisión”.

El coordinador perredista reconoció que se ha abusado de forma discrecional de la figura de prisión preventiva oficiosa y debe terminarse con eso, debe de haber reglas claras.

Recordó que presentó una iniciativa de ley para que se elimine esta figura y que sólo en los casos donde el Ministerio Público justifique la necesidad la medida opere.

Mencionó que la mayoría de los casos son de hombres, pero señaló que es muy significativo el abandono que tienen muchas de las mujeres.