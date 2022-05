Piden Scholz y Macron cese al fuego para impulsar el diálogo

BERLÍN, Alemania (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz y el presidente francés, Emmanuel Macron, pidieron este lunes en Berlín un cese el fuego para poder impulsar negociaciones para una paz que, según coincidieron, tendrá que estar basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

“Hemos tenido ya varias semanas de guerra. Tenemos que buscar caminos para acabar con esta guerra. Pero para ello se requiere primero un cese el fuego y es claro que una paz futura tiene que tener como condición el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, dijo Scholz.

Macron, por su parte, señaló que aunque el discurso de Vladimir Putin no había representado una nueva escalada eso todavía no es suficiente para pensar en negociaciones.

“Necesitamos un cese el fuego. Solo con un cese el fuego puede haber negociaciones de paz”, dijo el presidente francés.

Macron realizó este lunes su primera visita a Berlín tras su reelección para una reunión con Scholz en cuya agenda está la guerra de Ucrania pero también el futuro del proyecto europeo, el fortalecimiento del eje franco-alemán y asuntos bilaterales.

“Era evidentemente para mi que tras la reelección tenía que viajar a Berlín. Queremos reforzar todo lo que Francia y Alemania han construido durante tantos años y ojalá la amistad que existe entre nuestros dos países nos permita impulsar cosas importantes en los próximos meses”, dijo Macron.

Entre los temas que habrá que abordar, según Macron, están la transformación digital y la transformación ecológica, la búsqueda de la independencia de la UE de fuentes de energía fósil, tanto para alcanzar la soberanía energética como para cumplir con las metas de reducción de emisiones de CO2.

Además Macron se pronunció a favor de intensificar la cooperación entre Francia y Alemania en política exterior y de defensa.

Por otra parte, Macron se refirió a su idea de crear un nuevo formato político que permita intensificar la cooperación con países que, como Ucrania, todavía no pertenecen a la UE o con el Reino Unido, que la abandonó, pero que comparten una serie de valores comunes.

“La idea parte de un hecho geopolítico. Todos somos parte de un mismo continente y necesitamos impulsar la democracia para tener estabilidad”, dijo Macron.

“Durante años hemos procurado resolver el reto a través de la ampliación pero es claro que hay países que, como Ucrania, necesitaran años para cumplir con los criterios de ingreso aunque optemos por un proceso acelerado. Por eso es conveniente crear un formato político que permita acercar a Ucrania y a otros países a la UE”, agregó.

Scholz calificó la propuesta de Macron como una buena idea y agregó que esta debe combinarse con las negociaciones de ingreso de parte de países como Macedonia del Norte cuyos líderes han tomado ya una decisión valiente para aproximarse a Europa.

